В центре Иркутска планируют ограничить движение большегрузов

«Дороги в областном центре в среднем могут выдерживать транспорт с нагрузкой на одну ось около 8 тонн. Таким образом, трехосный автомобиль должен перевозить не более 25 тонн. На практике тоннаж зачастую превышает допустимые нормы в два-три раза. Это негативно сказывается на состоянии полотна. Ситуация усугубляется летом — асфальт нагревается до 60−70 градусов и многотонники его продавливают. Когда дневная температура воздуха достигает +30 градусов, владельцам и водителям грузовых автомобилей следует прекратить транспортные перевозки и выполнять такую работу в ночное время», — прокомментировал начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска Сергей Яременко.