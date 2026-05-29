В центре Иркутска планируют ограничить движение большегрузов

В администрации Иркутска принимают меры по ограничению движения автотранспорта массой свыше 15 тонн в центре Иркутска.
В ближайшее время планируют утвердить соответствующие нормативные документы, установить дорожные знаки и видеокамеры, которые будут в автоматическом режиме фиксировать нарушения. Такой комплекс мероприятий позволит контролировать и эффективно пресекать подобные нарушения, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В комитете городского обустройства сообщили, что ежегодно на ямочный ремонт автомобильных дорог в Иркутске из бюджета города выделяют около 100 млн рублей. Еще столько же тратят на восстановление дорожного полотна асфальтовыми картами. Значительный объем этих средств направляют на обслуживание транзитных улиц и транспортных развязок. Основная причина — разрушение асфальта в результате движения большегрузов со значительной осевой нагрузкой.
«Дороги в областном центре в среднем могут выдерживать транспорт с нагрузкой на одну ось около 8 тонн. Таким образом, трехосный автомобиль должен перевозить не более 25 тонн. На практике тоннаж зачастую превышает допустимые нормы в два-три раза. Это негативно сказывается на состоянии полотна. Ситуация усугубляется летом — асфальт нагревается до 60−70 градусов и многотонники его продавливают. Когда дневная температура воздуха достигает +30 градусов, владельцам и водителям грузовых автомобилей следует прекратить транспортные перевозки и выполнять такую работу в ночное время», — прокомментировал начальник департамента дорожной деятельности и транспорта администрации Иркутска Сергей Яременко.
Среди участков, где дорожное покрытие наиболее часто подвержено разрушению, называют улицы Кошевого, Сурнова, Баррикад, Рабочего Штаба, Пискунова, Ширямова и Дорожную, а также Маратовское кольцо, объездные Ново-Ленино и Первомайский-Университетский. Также в этом перечне Курганская и Берег Ангары.
«Каждый второй грузовик перегружен ПГС. Недавно отремонтированный участок дороги уже приходит в негодность, остальные — в ямах и выбоинах. Как следствие, владельцы легкового транспорта портят подвески и пробивают колеса. Считаю, что в районе путепровода на станции Батарейная необходимо установить видеокамеры и пост весового контроля. Это поможет регулировать движение большегрузов и снизит нагрузку на наши дороги», — рассказала жительница поселка Боково Анна Соловьева.
В рамках действующего законодательства муниципалитет не имеет полномочий на такие действия, поэтому комитет городского обустройства направлял письма в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, а также в контролирующие органы. В настоящее время решение по этому вопросу не принято.
Читайте также:
В Иркутске утвердили несколько мер соцподдержки для отдельных категорий граждан.
Мэр Иркутска подписал проект планировки территории микрорайона Зеленый.