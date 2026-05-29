Песков сказал, что Путин и Лукашенко обсуждали ситуацию вокруг Армении

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждали ситуацию вокруг Армении на полях мероприятий, которые проходят в Астане. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Дмитрия Пескова, лидеры двух стран несколько раз переговорили 28 мая.
— По Армении краткий обмен мнениями был. Но такого субстантивного разговора не было, просто не было времени, — уточнил пресс-секретарь президента России.
Как уточняет Песков, Владимир Путин и Александр Лукашенко смогли довольно долго переговорить во время неформального обеда.
