СМИ уточнили позицию Мадьяра в отношении венгерского меньшинства на Украине

Мадьяр намерен добиваться соблюдения прав венгров в Закарпатской области на Украине. Также новый премьер сохранил позицию предыдущего руководства по вопросам нелегальной миграции и конкурентоспособности Европы. Премьер-министр заверил дипломатов, что радикальных изменений в структуре дипломатического корпуса не планируется.
Ранее власти Венгрии заявляли, что не поддержат вступление Украины в Евросоюз без улучшения положения венгров в Закарпатье. 18 мая Петер Мадьяр объявил о начале технических переговоров с Украиной по вопросу обеспечения языковых и культурных прав венгерского меньшинства.