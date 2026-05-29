Президент Хорватии призвал Прибалтику не говорить об ударах по Калининграду

Прибалтийские политики не должны говорить о возможности ударов НАТО по Калининградской области РФ. Принцип блоковой солидарности подразумевает ответственное поведение членов альянса. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передает ТАСС.
«Неделя за неделей я слышу выкрики и призывы высокопоставленных чиновников некоторых прибалтийских государств к нападению на Калининградскую область. Это больше, чем несерьезность. Это не должны произносить», — сказал хорватский президент в ходе церемонии по случаю 35-летия национальных Вооруженных сил.
Миланович также отметил, что в Литве базируется контингент ВС Хорватии, и подчеркнул, что блоковая солидарность «подразумевает также ответственность».
Ранее президент страны Гитанас Науседа отметил, что заявление главы МИД Литвы по поводу возможного нападения НАТО на Калининград является «не самым удачным». «Вероятно, господин Будрис, как эксперт по безопасности, взял верх над господином Будрисом как министром. Начались рассуждения о гипотетических сценариях, которые, возможно, подходят для эксперта по безопасности, но не совсем уместны для министра иностранных дел», — высказался Науседа.
Напомним, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил с Моськой из басни Крылова главу МИД Литвы Кястутиса Будриса, который призвал НАТО напасть на Калининград. В свою очередь губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что подобные угрозы возникают периодически. «Начинаем всерьёз переживать за здоровье наших соседей. Калининградцы спокойны, потому что уверены в том, что наш регион защищён президентом и армией нашей страны», — подчеркнул он.