Президент Хорватии призвал Прибалтику не говорить об ударах по Калининграду

Напомним, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил с Моськой из басни Крылова главу МИД Литвы Кястутиса Будриса, который призвал НАТО напасть на Калининград. В свою очередь губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что подобные угрозы возникают периодически. «Начинаем всерьёз переживать за здоровье наших соседей. Калининградцы спокойны, потому что уверены в том, что наш регион защищён президентом и армией нашей страны», — подчеркнул он.