Американист указал на признаки стагнации «Совета мира» Трампа

Как сообщила газета Financial Times, «Совет мира» Трампа не получил практически ничего из обещанных $17 млрд стартовых вложений. Источник издания рассказал, что в фонд организации под управлением Всемирного банка «было вложено ноль долларов». Изначально этот фонд предназначался для сбора и распределения средств на реконструкцию сектора Газа. По информации собеседников Financial Times, на другой счет «Совета мира», открытого в JPMorgan, поступило до 123 млн долларов, из которых $3 млн прислало Марокко, а $120 млн — ОАЭ.
Американист Роман Романов обращает внимание на особенности финансовых операций в JPMorgan.
На операции через JPMorgan, в отличие от Всемирного банка, не распространяются правила прозрачности и отчетности.
Также эксперт отмечает, что на сегодняшний день в анклаве не задействованы и созданные под эгидой ООН и «Совета мира» международные силы по стабилизации в Газе (ISF).
Дело не только в организационных и финансовых проблемах, но и в сложности процесса развертывания сил в Газе с одновременным выходом оттуда израильских вооруженных сил, которые продолжают занимать значительную часть территории анклава.
Кроме того, эксперт указывает на то, что сайт «Совета мира» не обновлялся с начала года. Последняя из трех публикаций была сделана 22 января и посвящена подписанию устава. Ранее Романов писал, что «Совет мира» не станет альтернативой ООН в полном формате или какой-то отдельной площадкой принятия решений.
«Совет мира» ответил на публикацию Financial Times, не подтвердив информацию об отсутствии финансирования. В организации сообщили, что газета привела лишь один из многих механизмов финансирования, который до сих пор не использовался донорским сообществом.