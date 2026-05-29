Американист указал на признаки стагнации «Совета мира» Трампа

Амбициозный проект президента США Дональда Трампа «Совет мира», призванный стать драйвером восстановления сектора Газа, оказался на грани провала. Об этом пишет американист Роман Романов в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как сообщила газета Financial Times, «Совет мира» Трампа не получил практически ничего из обещанных $17 млрд стартовых вложений. Источник издания рассказал, что в фонд организации под управлением Всемирного банка «было вложено ноль долларов». Изначально этот фонд предназначался для сбора и распределения средств на реконструкцию сектора Газа. По информации собеседников Financial Times, на другой счет «Совета мира», открытого в JPMorgan, поступило до 123 млн долларов, из которых $3 млн прислало Марокко, а $120 млн — ОАЭ.

Американист Роман Романов обращает внимание на особенности финансовых операций в JPMorgan.

На операции через JPMorgan, в отличие от Всемирного банка, не распространяются правила прозрачности и отчетности.

Роман Романов
преподаватель кафедры Американских исследований РГГУ, автор телеграм-канала «Записки американиста»

Также эксперт отмечает, что на сегодняшний день в анклаве не задействованы и созданные под эгидой ООН и «Совета мира» международные силы по стабилизации в Газе (ISF).

Дело не только в организационных и финансовых проблемах, но и в сложности процесса развертывания сил в Газе с одновременным выходом оттуда израильских вооруженных сил, которые продолжают занимать значительную часть территории анклава.

Кроме того, эксперт указывает на то, что сайт «Совета мира» не обновлялся с начала года. Последняя из трех публикаций была сделана 22 января и посвящена подписанию устава. Ранее Романов писал, что «Совет мира» не станет альтернативой ООН в полном формате или какой-то отдельной площадкой принятия решений.

«Совет мира» ответил на публикацию Financial Times, не подтвердив информацию об отсутствии финансирования. В организации сообщили, что газета привела лишь один из многих механизмов финансирования, который до сих пор не использовался донорским сообществом.

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше