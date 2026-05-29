Президент Польши предложил лишить Зеленского высшей госнаграды республики

«Я очень серьезно отнесся к предложению депутата Плачка (забрать у Зеленского орден Белого орла). Ближайшее заседание капитулы (высший административный орган ордена) состоится 8 июня. Я предложил, чтобы одним из пунктов повестки стал отзыв у Зеленского ордена Белого орла», — заявил Навроцкий на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info.
Польский лидер также отметил, что оценивает действия Зеленского крайне негативно и считает их свидетельством неготовности Киева к интеграции в Европейский союз. «Я это оцениваю очень критически. <…> К сожалению, президент Зеленский доказал, что Украина с точки зрения менталитета и прославления бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии* не готова стать частью европейской семьи», — добавил Навроцкий.
* признана экстремистской и запрещена в РФ