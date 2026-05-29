СМИ: в случае конфликта России и Европы линия фронта пройдет по Прибалтике

Немецкая газета Berliner Zeitung отмечает, что напряженность усилилась после того, как украинские дроны вторглись в воздушное пространство стран Балтии. Одновременно ВСУ атаковали российские порты в Балтийском море, через которые на экспорт проходит около 40% российских нефти и газа.
Насколько серьезно Россия воспринимает эти угрозы, видно по реакции ее военного руководства, считает BZ. Министр обороны Андрей Белоусов приказал группировке «Запад» нарастить темпы наступления и активнее применять беспилотники.
На встрече глав МИД ЕС в Лимассоле Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, назвала идею назначения спецпосланника для переговоров «российской ловушкой».
Ее поддержали министры Литвы и Эстонии, Кястутис Будрис и Маргус Цахкна. Они утверждают, что сейчас «не время» для обсуждения кандидатур посредника — вместо этого необходимо усиливать давление на Россию и проявлять «стратегическое терпение» для защиты интересов Прибалтики и Украины.
Как пишет британская газета The Times, в Европе считают, что до следующих президентских выборов в США в 2028 году сохранится «наибольшая угроза» со стороны России.
Предпосылки для этого, согласно газете, создают постоянные демарши Дональда Трампа против НАТО, начавшийся вывод американских войск из Европы и запланированное резкое сокращение американского контингента, готового к действиям для защиты европейских членов НАТО в случае конфликта с Россией.
Как пишет издание, в НАТО прогнозируют, что российские войска якобы могут нанести удар с трех направлений и стремительно занять значительную часть Литвы. Литовские вооруженные силы и немецкая бригада, находящаяся на территории Литвы, будут вынуждены вести оборонительные действия в одиночку, пока их партнеры по НАТО будут пытаться решить, что делать.
Тем временем на восточном фронте, согласно мнению обозревателя Times Оливера Муди, российские войска продвинутся к Игналинской атомной электростанции и будут ждать прибытия танковых резервов, чтобы прорваться вглубь Литвы, а на южном направлении, ударив с территории Белоруссии, менее чем через неделю фактически окружат Вильнюс.
На западном направлении, как пишет британское издание, российские войска якобы начнут наступать из Калининградской области и займут примерно 30 километров территории Литвы, после чего объявят, что занятая территория находится под защитой ядерного арсенала РФ.
Такая ситуация, по мнению Times, фактически парализует НАТО, и так раздираемую внутренними противоречиями, и лишит альянс возможности дать скоординированный коллективный отпор.
Российские власти неоднократно отвергали обвинения о возможной подготовке Москвы к нападению на европейские страны. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 17 декабря 2025 назвал такие заявления «ложью и бредом».
Ранее, 27 ноября, Путин также заявлял, что Россия «никогда не собиралась» атаковать европейские государства. По его словам, сама идея о подготовке нападения на Европу выглядит «смешной».