Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в случае конфликта России и Европы линия фронта пройдет по Прибалтике

Граница между странами Балтии и Россией может стать «новой линией фронта». В последние месяцы страны ЕС, включая прибалтийские, и Украина неустанно «подогревают» ситуацию, одновременно отказываясь от мирных переговоров с Россией. А члены НАТО, не скрывая, проводят симуляции и командно-штабные игры, чтобы спрогнозировать развитие конфликта в Прибалтике и подготовиться к нему.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Немецкая газета Berliner Zeitung отмечает, что напряженность усилилась после того, как украинские дроны вторглись в воздушное пространство стран Балтии. Одновременно ВСУ атаковали российские порты в Балтийском море, через которые на экспорт проходит около 40% российских нефти и газа.

Насколько серьезно Россия воспринимает эти угрозы, видно по реакции ее военного руководства, считает BZ. Министр обороны Андрей Белоусов приказал группировке «Запад» нарастить темпы наступления и активнее применять беспилотники.

На этом фоне европейские политики избегают диалога с Россией, отмечает BZ.

На встрече глав МИД ЕС в Лимассоле Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, назвала идею назначения спецпосланника для переговоров «российской ловушкой».

Ее поддержали министры Литвы и Эстонии, Кястутис Будрис и Маргус Цахкна. Они утверждают, что сейчас «не время» для обсуждения кандидатур посредника — вместо этого необходимо усиливать давление на Россию и проявлять «стратегическое терпение» для защиты интересов Прибалтики и Украины.

Как пишет британская газета The Times, в Европе считают, что до следующих президентских выборов в США в 2028 году сохранится «наибольшая угроза» со стороны России.

Предпосылки для этого, согласно газете, создают постоянные демарши Дональда Трампа против НАТО, начавшийся вывод американских войск из Европы и запланированное резкое сокращение американского контингента, готового к действиям для защиты европейских членов НАТО в случае конфликта с Россией.

Как пишет издание, в НАТО прогнозируют, что российские войска якобы могут нанести удар с трех направлений и стремительно занять значительную часть Литвы. Литовские вооруженные силы и немецкая бригада, находящаяся на территории Литвы, будут вынуждены вести оборонительные действия в одиночку, пока их партнеры по НАТО будут пытаться решить, что делать.

Тем временем на восточном фронте, согласно мнению обозревателя Times Оливера Муди, российские войска продвинутся к Игналинской атомной электростанции и будут ждать прибытия танковых резервов, чтобы прорваться вглубь Литвы, а на южном направлении, ударив с территории Белоруссии, менее чем через неделю фактически окружат Вильнюс.

На западном направлении, как пишет британское издание, российские войска якобы начнут наступать из Калининградской области и займут примерно 30 километров территории Литвы, после чего объявят, что занятая территория находится под защитой ядерного арсенала РФ.

Такая ситуация, по мнению Times, фактически парализует НАТО, и так раздираемую внутренними противоречиями, и лишит альянс возможности дать скоординированный коллективный отпор.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения о возможной подготовке Москвы к нападению на европейские страны. Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ 17 декабря 2025 назвал такие заявления «ложью и бредом».

Ранее, 27 ноября, Путин также заявлял, что Россия «никогда не собиралась» атаковать европейские государства. По его словам, сама идея о подготовке нападения на Европу выглядит «смешной».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше