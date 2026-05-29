Италия развернула истребители F-35B в 200 км от границы РФ

Модификация F-35B с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки изначально разрабатывалась для использования на авианосцах и универсальных десантных кораблях. Тем не менее Италия стала одной из немногих стран в мире, чьи сухопутные ВВС закупили эти палубные машины для проведения наземных операций с коротких и неподготовленных полос.