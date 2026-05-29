Италия развернула истребители F-35B в 200 км от границы РФ

Военно-воздушные силы Италии впервые задействовали свои новейшие истребители пятого поколения F-35B для выполнения миссий в Финляндии. Самолеты были размещены всего в 200 километрах от границы России, сообщает американское профильное издание Military Watch Magazine (MWM).
Для размещения авиации была использована финская концепция распределенного базирования. Итальянские самолеты разместили на резервном аэродроме Йокиойнен в провинции Канта-Хяме, который представляет собой укрепленный участок автотрассы.
Модификация F-35B с возможностью короткого взлета и вертикальной посадки изначально разрабатывалась для использования на авианосцах и универсальных десантных кораблях. Тем не менее Италия стала одной из немногих стран в мире, чьи сухопутные ВВС закупили эти палубные машины для проведения наземных операций с коротких и неподготовленных полос.