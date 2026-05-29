Никитин и Селиверстов подвели итоги сотрудничества региона с республикой Беларусь

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом республики Беларусь в Российской Федерации Юрием Селиверстовым. Переговоры состоялись в Нижегородском кремле 28 мая и были посвящены вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества региона с республикой Беларусь в рамках Союзного государства.
Во встрече приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин, Генеральный консул республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олег Швец и генеральный директор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Игорь Ищенко.
Также к встрече в режиме видеоконференцсвязи подключились заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов и руководитель представительства Нижегородской области Российской Федерации в республике Беларусь Андрей Дудкин.
Открывая встречу, Глеб Никитин подчеркнул приоритетность взаимодействия с республикой Беларусь для региона.
«Отношения Нижегородской области с республикой Беларусь развивались глубоко и интересно. В принципе, для нашего региона Беларусь всегда была торговым партнером номер один. Мы устанавливали для себя целевые показатели и постоянно их достигали. Были реализованы не просто большие, а именно знаковые, интересные, яркие проекты в сфере высокотехнологичных направлений, промышленности и в других сферах. И, насколько я помню, для республики Беларусь Нижегородская область тоже входит в число важных партнеров. Я лично несколько раз посещал республику Беларусь и не помню более успешных деловых визитов в своей жизни», — отметил губернатор.
Особое внимание стороны уделили конкретным совместным проектам. Глеб Никитин напомнил о совместном предприятии ООО «СП “Нижэкотранс”, где налажено производство трамваев и электробусов “МиНиН”, а также о совместных проектах в сфере строительства общеобразовательных школ на территории Нижегородской области — в Арзамасе, Балахне и деревне Крутая в Нижнем Новгороде.
Глава региона рассказал о динамике двусторонних торгово-экономических операций. По итогам 2025 года товарооборот между Нижегородской областью и республикой Беларусь увеличился на 5% по сравнению с 2024 годом, при этом экспорт вырос на 2%, а импорт — на 8%.
Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий, сельского хозяйства, а также проведение юбилейного ХХ заседания Совета делового сотрудничества Нижегородской области и республики Беларусь (18+) в Нижнем Новгороде в 2026 году.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере судостроения.
«Прежде всего, это вопрос о том, как мы будем дальше налаживать свои кооперационные связи, а также вопрос производства и локализации речных судов совместно с предприятием, которое у нас в Брестской области, в Пинске. Важно понять, каким образом это наладить, какие узлы-агрегаты можно было бы производить и как их применять. В этом мы видим определенную перспективную задачу для того, чтобы выйти и на этот уровень», — сказал Юрий Селиверстов.
Важность взаимодействия региона с республикой Беларусь отметила Ольга Гусева.
«Помимо уже реализуемых флагманских проектов, у нас есть множество других совместных инициатив — это и участие воспитанников Минского суворовского военного училища в мероприятиях ко Дню Победы в Нижнем Новгороде, и ответный визит наших кадет-маргеловцев в республику Беларусь для участия в торжествах, посвященных нашему общему празднику, и ежегодное участие белорусских ИТ-компаний в конференции ЦИПР, и многое другое. Нижегородская область всегда открыта для дальнейшего расширения горизонтов сотрудничества, и мы будем продолжать работу по развитию двустороннего взаимодействия во всех ключевых отраслях», — подчеркнула Ольга Гусева.