Никитин и Селиверстов подвели итоги сотрудничества региона с республикой Беларусь

«Отношения Нижегородской области с республикой Беларусь развивались глубоко и интересно. В принципе, для нашего региона Беларусь всегда была торговым партнером номер один. Мы устанавливали для себя целевые показатели и постоянно их достигали. Были реализованы не просто большие, а именно знаковые, интересные, яркие проекты в сфере высокотехнологичных направлений, промышленности и в других сферах. И, насколько я помню, для республики Беларусь Нижегородская область тоже входит в число важных партнеров. Я лично несколько раз посещал республику Беларусь и не помню более успешных деловых визитов в своей жизни», — отметил губернатор.