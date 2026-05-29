«День соседей» отметили в штабе общественной поддержки «Единой России»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежегодно «Единая Россия» совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ проводит Всероссийскую акцию «Международный день соседей» в рамках партпроекта «Школа ЖКХ».
Уже 12 лет партийцы, активисты и общественники возрождают добрососедство через разные формы: праздники двора, спортивные соревнования, субботники и многое другое. Центральной площадкой праздника «День соседей» стал штаб общественной поддержки «Единой России» в Красноярском крае.
«День соседей» для нас в штабе стал по-настоящему теплой семейной традицией. Третий год подряд мы проводим на нашей площадке мероприятия и отмечаем этот праздник с соседями по дому. Приглашаю всех красноярцев не стесняться, выходить из квартир и знакомиться! Давайте делать наш край не просто территорией развития, но и территорией добрососедства. Вместе мы — сила! «, — отметила руководитель штаба общественной поддержки “Единой России” Татьяна Ячменёва.
Праздник был посвящен Году народного единства, гостей встречал балалаечник и сытные угощения. Одновременно в пространстве работали несколько площадок: викторина для молодёжи «Единство народов России», мастер-класс по росписи тарелок, чемпионат по настольным играм.
Своими впечатлениями от праздника поделилась участница мероприятия Алиса Ахметшина: «Вместе с командой мы приняли участие в квизе. Вспомнили школьную программу. Вопросы были несложные. Нам очень понравилось!».
Также, в региональной общественной приёмной прошел приём граждан. Обращения заявителей принимал депутат Красноярского городского Совета Максим Сиротинин.
«Приёмы граждан важно проводить всегда, не только в “День соседей”. В Центральном районе Красноярска живут уникальные люди, добрососедство здесь — образ жизни! В такие праздники, когда красноярцы собираются в штабе, особенно важно услышать проблемы, оказать поддержку жителям всего города», — рассказал депутат.
Мероприятия будут проходить в территориях Красноярского до 31 мая. Узнать подробнее информацию можно в местных отделениях партии.
Напомним, Всероссийская акция «Международный день соседей» проводится в последнюю пятницу мая и направлена на укрепление добрососедских отношений, развитие общения между жителями и создание более тёплой, дружелюбной атмосферы во дворах. В этом году ко «Дню соседей» партия «Единая Россия» выпустила четвертое издание «Азбуки ЖКХ». В брошюре доступным языком рассказывается о базовых вопросах ЖКХ, может любой желающий на сайте проекта «Школа ЖКХ» life.er.ru.