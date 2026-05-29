Омский губернатор Хоценко оценил качество ремонта поликлиники в Павлоградке

Глава региона вместе с командой работает в Павлоградском районе.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В пятницу, 29 мая 2026 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко совершает рабочую поездку в Павлоградский муниципальный район. В ней запланированы посещение объектов спорта, образования, здравоохранения, ознакомление с ходом посевной кампании, оценка реализации региональных и муниципальных программ.

В Павлоградке руководитель региона вместе с Героем России, сенатором РФ Дмитрием Перминовым, главой района Александром Сухоносовым оценил ремонт местной поликлиники.

Работы проводились в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по Народной программе «Единой России».

Как уточнили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, в медучреждении обновили кровлю, инженерные системы и вентиляцию. Произведена замена дверных и оконных блоков, сантехнического оборудования. В кабинетах завершены отделочные работы.

Виталий региона осмотрел помещения поликлиники, пообщался с медперсоналом. Как отметил глава региона, благодаря ремонту медики работают, а пациенты получают услуги в современных, удобных и безопасных условиях.

«Обновили коммуникации, внутренние помещения, отремонтировали кровлю. Важно, чтобы наши жители получали медицинскую помощь в достойных условиях. Работу продолжаем», — заявил Виталий Хоценко.

Руководитель области держит на личном контроле работы по модернизации медицинских учреждений региона.

В пресс-службе губернатора и омского облправительства сообщили, что в ближайшие планы входит капитальный ремонт восьми объектов здравоохранения, семь из которых планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
