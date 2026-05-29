МИД Румынии вызвал посла России Липаева после инцидента с падением БПЛА

В румынском городе Галаце беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии поспешили обвинить в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Источник: Газета.Ру

В румынском городе Галаце беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии поспешили обвинить в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

МИД Румынии: российский дрон атаковал дом в Галаце.

Врезавшийся в многоквартирный дом в румынском городе Галац беспилотник якобы бы российским. Такое утверждение министр иностранных дел республики Оана Цойу сделала в соцсети X.

«Российский беспилотник с взрывчаткой, участвовавший в атаке на инфраструктуру на Украине, разбился в Галаце, вызвав пожар на крыше жилого дома»,

— написала дипломат.

По ее словам, ~два человека получили незначительные травмы~, еще нескольким жильцам потребовалась помощь врачей. Людей из здания эвакуировали.

Перед попаданием в здание военно-воздушные силы Румынии подняли в небо два самолета и вертолет, пилоты которых получили разрешение на уничтожение беспилотников. Является ли падение дрона на крышу следствием их действий — не уточняется.

Цойу назвала произошедшее эскалацией и объявила, что ~Румыния примет дипломатические ответные меры~ в отношении России из-за якобы нарушения своего воздушного пространства. Кроме того, Бухарест проинформировал членов НАТО и генерального секретаря альянса Марка Рютте о произошедшем и запросил ускорение процесса передачи Румынии средств противодействия беспилотникам.

МИД Румынии также вызвал посла России Владимира Липаева.

О том, что на крышу дома упал именно российский дрон, заявили и в министерстве обороны Румынии. По утверждениям представителей ведомства, беспилотники собирались атаковать украинскую инфраструктуру «вблизи речной границы с Румынией», то есть в Одесской области.

Президент присоединился к обвинениям.

Президент Румынии Никушор Дан также обвинил Россию в произошедшем. В своем посте в Facebook он не стал указывать принадлежность дронов, однако заявил, что их попадание в румынское небо является следствием украинского конфликта.

«Я созвал сегодня в 11 часов заседание Высшего совета национальной обороны, чтобы обсудить последствия самого серьезного инцидента, затронувшего территорию страны с начала конфликта России и Украины. Мы примем соразмерные меры в отношении Российской Федерации»,

— написал он.

Глава Румынии подтвердил, что на перехват беспилотников были направлены два самолета F-16 и вертолет IAR-330 SOCAT. Однако, по его словам, они хоть и сопровождали дрон, сбивать его не стали из-за отсутствия возможности уничтожить устройство без риска для безопасности граждан.

Дан анонсировал «многоуровневый ответ» Бухареста. В частности, он пообещал проинформировать Совет Безопасности ООН о произошедшем.

Реакция Европы.

Генсек НАТО Марк Рютте после разговора с представителями Румынии уже отреагировал на инцидент. В соцсети X он также поторопился обвинить Россию и заявил, что НАТО «готово защищать каждый дюйм своей территории».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила солидарность румынскому народу, заявила, что Россия якобы «перешла еще одну черту» и напомнила, что Евросоюз готовит 21-й пакет антироссийских санкций.

Произошедшее прокомментировали в соцсетях президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьер-министр Литвы Инга Ругинене и министр обороны Италии Гвидо Крозетто. По данным агентства Reuters, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также вызвал посла РФ, поскольку Париж считает дрон «российским».

Провокация против России.

Россия пока никаких официальных заявлений по факту обвинений со стороны Запада не сделала. Однако генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что произошедшее могло быть провокацией.

«Мы уже неоднократно видели, как страны Евросоюза используют тему с беспилотниками для провокаций против России. Я уверен, что история, которая произошла в Румынии точно такая же провокация»,

— заявил депутат.

Соболев подчеркнул, что ~Румыния пока не предоставила никаких доказательств~ принадлежности беспилотника России.

«Я не уверен, что это вообще был российский беспилотник. Пусть сначала предъявят доказательства, а потом уже обвиняют», — отметил он.

Не единственный дрон.

Мэр уезда Марамуреш на севере Румынии сообщил радиостанции Europa FM, что в его регионе 29 мая также был обнаружен неизвестный дрон.

«Это довольно большой беспилотник. Мы сразу же вызвали полицию. Приехали специалисты, чтобы разобраться, в чем дело. Я не думаю, что он военный», — сказал чиновник.

Полицейские оцепили территорию. Прибывшие на место саперы установили, что, предварительно, дрон не был снаряжен боевой частью или сбрасываемой взрывчаткой. Принадлежность беспилотника устанавливается.

