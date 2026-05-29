Лукашенко: задача ЕАЭС — сделать искусственный интеллект мирным

Глава государства выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, которое в пятницу проходит в Астане.
Он отметил что Беларусь активно включилась в работу по развитию искусственного интеллекта. По его словам, с одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста, с другой — серьезный вызов безопасности.
«Наша задача — сделать ИИ мирным и не дать превратить его в оружие массового поражения», — сказал Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».