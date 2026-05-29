Своим тут не рады: почему из Северного хотят выселить депортированных из Литвы и Латвии

В Пункте временного размещения в пос. Северный Багратионовского района живут пять россиян, депортированных из «недружественных» стран — Латвии и Литвы. Это трое пожилых мужчин и две пенсионерки, которых выселили из стран их жительства буквально «с одним чемоданом и мешком вещей». Но теперь их «депортируют» и из центра с громким названием «Соотечественник». «Новый Калининград» разбирался в проблеме.
Журналисту Владимиру Водо 64 года. Два года назад, в конце мая 2024-го, его депортировали из соседней Литвы. Всё как в кино: под конвоем с автоматчиками, через центр для беженцев в Пабраде, через калитку в пункте пропуска в Кибартае.
В Калининградской области он поселился в Пункте временного размещения (ПВР) в пос. Северный, подрабатывал в регионе журналистом районной газеты. Во вторник, 26 мая, Владимир, как и четверо других депортированных жителей центра для беженцев, получил уведомление за подписью директора центра «Соотечественник» Эдуарда Гусарова (в ведении «Соотечественника» находится Пункт размещения в Северном) о том, что будет выселен к ноябрю этого года.
Выяснилось, что 7 мая вышло постановление за подписью губернатора Алексея Беспрозванных, согласно которому проживающим в ПВР депортированным гражданам разрешено жить там не более полугода.
Водо жил в центре с мая 2024 года по март 2025-го. Год назад в Северном появилось еще четверо депортированных — две пенсионерки из Латвии, двое мужчин из Литвы — драматург Евгений Шепетько и военный пенсионер. Все — люди в возрасте, прожившие долгие годы в других странах.
Стоит напомнить, что одним из первых в подобной ситуации оказался 82-летний военный пенсионер Борис Катков, который в январе 2024 года был в течение одного дня выдворен из Латвии. По сравнению с товарищами по несчастью, ему, можно сказать, просто сказочно повезло. Он долгое время был сотрудником БФУ, и по решению экс-губернатора Алиханова ему выделили служебное жилье (так утверждал пресс-секретарь бывшего губернатора Дмитрий Лысков).
Остальным депортированным предложили пойти в Багратионовский районный суд, чтобы их признали постоянно проживающими на территории округа, что позволяет… встать в очередь на социальное жилье. Найти хорошо оплачиваемую работу, за счет которой можно было бы выплатить всего за несколько лет ипотеку (которую, скорее всего, пожилым людям с отсутствием российской кредитной истории и не дадут), представляется мало реальным. Пенсии у Владимира Водо нет: «Я не пенсионер, увы. Более того, СФР не в состоянии найти данные о моей работе на различные российские СМИ (одни “скончались” в самом начале 1990-х, или уже в 2000-х, другие же меняли своих владельцев и статус юрлиц)».
Водо — человек известный, долгие годы сотрудничал с федеральными российскими изданиями, в числе которых «Коммерсант», «Труд», «Литературная газета», «Комсомольская правда», «Московский Комсомолец», РИА Новости, работал на радио и ТВ — причём не только России, но и других странах. Писал про ситуацию в Литве, Польше, Германии, Швеции и т.п. С 1989 года жил в Вильнюсе, сохранил российское гражданство (несмотря на возможность получить литовское) опять же и потому, что работал для российских СМИ (в Литве у Владимира Водо осталась пожилая мама — в это воскресенье ей исполняется 89 лет, у нее литовское гражданство). Последние годы работал в русскоязычных литовских изданиях. Решение о лишении его ВНЖ и депортации из Литвы принимал суд, процесс был громким.
Фотографии Владимира Водо, его мамы, фотография с Красной площади, из-за которой был донос, а также фото из пресс-ложи Верховного Совета Литвы в одну из ночей в январе 1991 года.
«В 2023 году на меня написали донос из-за моей фотографии на Красной площади — я разместил ее в “Фейсбуке” еще в марте 2020 года, за пять дней до начала ковида. Потом я уличил в юридической безграмотности власти, которые спрашивали про легитимность Крыма — пояснил, что легитимность — это про всю власть в целом, а не про принадлежность какой-либо территории», — рассказал он. В итоге суд признал, что Владимир Водо (в переводе с литовского) «лицо, потенциально представляющее экзистенциальную угрозу государственной безопасности Литовской Республики». Журналист продолжил судиться с литовскими властями, сейчас его дело находится в Страсбурге.
Помочь обустроиться в Калининграде ему помог экс-губернатор Алиханов — телефоном главы региона с Владимиром Водо поделились его коллеги-федеральные журналисты. Поэтому в Чернышевском после долгого общения с сотрудниками уже российских спецслужб Владимира встретил черный автомобиль, водитель домчал до Северного, где россиянин получил жилье в общей комнате на троих.
После заселения в Владимир отправился в службу занятости в поисках работы. В конце концов ему предложили поработать в районной газете. Но в марте 2026 года районку объединили с библиотекой, работы Владимир лишился. Скоро, по всей видимости, лишится и жилья.
Как рассказывает журналист, в Северном есть две категории жителей — беженцы из ДНР, ЛНР, с Украины, к которой примыкает их небольшой коллектив депортированных. Вторая категория — репатрианты — бывшие соотечественники, которые хотят вернуться в Россию. Среди них, например, граждане Германии, которые, по словам Владимира, приезжают на собственных машинах, потом покупают себе жилье, поскольку довольно обеспечены, в отличие от беженцев и депортированных.
Владимир Водо рассказывает, что первый звоночек прозвенел год назад, когда руководство центра сообщило, что якобы планируется выселять вынужденных переселенцев и депортированных, оставив центр только для репатриантов. «До конца 2025 года у каждого из депортированных была отдельная комната. Но руководство Центра решило расширить базу для приёма платных репатриантов и выделило для них ещё один корпус», — рассказал он.
Что любопытно — в Калининградской области репатриантам предлагается целый ряд льгот и выплат, в том числе 32000 рублей единоразово, компенсация расходов на социальную адаптацию: медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, званий, образования, квалификации, полученных в иностранном государстве, арендуаквартиры в течение полугода. В общей сложности они могут получить до 167 тысяч рублей на человека (включая 32 тысячи «подъёмных»).
Что касается депортированных, то для них тоже в сентябре 2025 года ввели меру поддержки — единовременную выплату в 10000 рублей. Сумма расходов на содержание одного депортированного в ПВР составляет 1328 рублей в сутки. Из этих средств 913 рублей — расходы на временное размещение, а оставшаяся часть, 415 рублей, направлена на питание, причем на трехразовое. Собственно, уже из этого понятно, кому в области рады больше.
«Новый Калининград» обратился в правительство области. В министерстве социальной политике ситуацию прокомментировали так:
— В Калининградской области в 2024 году был принят ряд нормативных правовых актов (НПА), позволяющих оказать депортированным гражданам комплексную помощь из средств регионального бюджета. Это было сделано, несмотря на отсутствие соответствующих НПА на федеральном уровне. К числу мер поддержки депортированных граждан относятся: временное жилищное обустройство, бесплатное трёхразовое питание на весь период проживания в центре «Соотечественник», единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. на неотложные нужды и медицинское обслуживание.
Срок проживания всех категорий граждан в пункте временного размещения (ПВР) ограничен. Но за период размещения в учреждении они получают комплекс социальных услуг с учетом конкретной жизненной ситуации. Основная цель — помочь адаптироваться в стране, в том числе решить жилищный вопрос.
Сейчас в ПВР проживают 5 депортированных граждан, никто из них не будет выселен до решения каждой жизненной ситуации. Им уже оказывается адресная помощь, в ближайшие полгода эта работа будет усилена. Так, людям пенсионного возраста оказывается содействие в оформлении документов для получения пенсий, также рассматривается возможность размещения в других государственных социальных учреждениях при наличии оснований. Гражданам трудоспособного возраста оказывается содействие в поиске работы, в том числе с предоставлением служебных квартир. Прорабатывается возможность постановки на учёт в качестве нуждающихся в жилом помещении в муниципальных образованиях для предоставления жилья в маневренном фонде.
Кроме того, иностранные граждане, которые относятся по законодательству к соотечественникам, могут по их желанию принять участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Помнится, в 2022 году экс-губернатор Антон Алиханов довольно активно раскручивал тему с переездом русскоязычных жителей Прибалтики в Калининградскую область, продвигал идею «карты русского». «Вопрос привлечения зарубежных трудовых мигрантов для Калининградской области, на мой взгляд, мало актуален, да и не совсем правилен. Другое дело — это наши, русские, в Европе. Особенно в Прибалтике, прежде всего. Их там притесняют все время, многие годы откровенно издеваются, дают разные специальные статусы, дискриминируют и ущемляют по национальному признаку, по признаку языка. Я считаю возможным рассмотреть вариант возвращения наших бывших соотечественников в наш регион, у нас такая же Прибалтика, только лучше», — говорил Алиханов депутатам Заксобрания в декабре 2022 года, а депутаты его дружно поддерживали. «Мы же своих не бросаем. Например, надо ввести “карту русского” с дальнейшим упрощенным получением гражданства», — отмечал экс-губернатор.
Вся эта история, по правде говоря, не бьется и с заявлениями новых властей о том, что в Калининградской области «и дальше будут создаваться все необходимые условия для возвращения соотечественников из зарубежных стран» (и кстати, для них специально создан сервисный центр «Балтийский маяк», где помогают решить их проблемы). Впрочем, соотечественники, как оказалось, это другая категория граждан. Репатриантов, которые изъявляют желание уехать в Россию сами — в регионе действительно ждут. А вот ущемленным в Прибалтике русскоязычным обладателям российских паспортов, выселенных в 24 часа, рады, получается, не очень.
Более того, выясняется, что на федеральном уровне государство до сих пор не приняло нормативно-правовую основу для помощи депортированным. Между тем в марте прошлого года в Калининграде прошла масштабная конференция «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона», модератором которой выступила депутат Госдумы Мария Бутина и на которой много говорилось о притеснениях русскоязычных жителей Литвы, Латвии и Эстонии. Мария Бутина показала красивый ролик про иностранцев, с радостью переезжающих в Россию. Губернаторы разных регионов приглашали приехать именно к ним. А хозяева площадки пригласили выступить перед многочисленными гостями из разных регионов того самого военного пенсионера Бориса Каткова, которому, как выясняется, просто сказочно повезло по сравнению с теми, кто живет пока в Северном.
Похоже, настала пора проводить конференцию «Положение депортированных из стран Балтийского региона соотечественников в Калининградской области». И на федеральный уровень выносить вопрос статуса и поддержки граждан России, которых выселили из стран, где они жили, за несколько часов. Пока что им тут явно не рады.
«Пока верстался номер». В редакцию позвонил Владимир Водо и рассказал, что в Северный приехали «из города», предложили депортированным перейти под статус репатриантов. «Новый Калининград» будет следить за развитием ситуации.
Текст: Оксана Майтакова, фото из личного архива Владимира Водо, Юлия Власова / «Новый Калининград».