Своим тут не рады: почему из Северного хотят выселить депортированных из Литвы и Латвии

Помнится, в 2022 году экс-губернатор Антон Алиханов довольно активно раскручивал тему с переездом русскоязычных жителей Прибалтики в Калининградскую область, продвигал идею «карты русского». «Вопрос привлечения зарубежных трудовых мигрантов для Калининградской области, на мой взгляд, мало актуален, да и не совсем правилен. Другое дело — это наши, русские, в Европе. Особенно в Прибалтике, прежде всего. Их там притесняют все время, многие годы откровенно издеваются, дают разные специальные статусы, дискриминируют и ущемляют по национальному признаку, по признаку языка. Я считаю возможным рассмотреть вариант возвращения наших бывших соотечественников в наш регион, у нас такая же Прибалтика, только лучше», — говорил Алиханов депутатам Заксобрания в декабре 2022 года, а депутаты его дружно поддерживали. «Мы же своих не бросаем. Например, надо ввести “карту русского” с дальнейшим упрощенным получением гражданства», — отмечал экс-губернатор.