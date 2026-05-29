КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлении войска России продвинулись на более чем 20 участках, продолжаются встречные бои в Иволжанском, Кондратовке, Писаревке и окрестностях. В районе Кондратовки уничтожены прибывшие резервы врага. Нашим бойцам удалось закрепиться между Лесным и Таратутино.
На Донбассе в Краснолиманском направлении армия России давит южнее города, а также отразила контратаки противника в районе Редкодуба и Дробышево. На Славянском направлении наши штурмовые группы действуют у Рай-Александровки и продвигаются в районе Кривой Луки и Пискуновки.
В Константиновке и её окрестностях идет продвижение в промышленной зоне, в том числе на территории бывшего химического и стекольного заводов. На флангах наши давят со стороны пригородной Молочарки и микрорайона Гора, а также высотной застройке на противоположной западной окраине города. Добропольское направление: атаки у Сергеевки по трассе на Павлоград, бои у Васильевки, Мирного, Белицкого и Кучерова Яра.
В Таврии на Днепропетровском направлении идёт расширение зоны контроля ВС РФ северо-западнее Александрограда, наступательные действия развиваются в лесном массиве по руслу реки Волчьей. На Гуляйпольском направлении подразделения «Востока» ведут дозачистку Воздвижевки. Севернее наши атакуют у Новоалександровки и восточнее Ивановки. Запорожское направление: продолжаются упорные бои в районе Приморского и Степногорска. На Каменском направлении также идут тяжелые встречные бои.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
