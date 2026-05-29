Сводка основных боевых действий 29 мая в Донбассе и Таврии

В Константиновке и её окрестностях идет продвижение в промышленной зоне, в том числе на территории бывшего химического и стекольного заводов. На флангах наши давят со стороны пригородной Молочарки и микрорайона Гора, а также высотной застройке на противоположной западной окраине города. Добропольское направление: атаки у Сергеевки по трассе на Павлоград, бои у Васильевки, Мирного, Белицкого и Кучерова Яра.