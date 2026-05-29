Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко призвал ЕАЭС исправлять подход к промкооперации и утильсбору

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Промышленная политика в рамках ЕАЭС нуждается в координации между странами-участницами, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что существующие механизмы стимулирования кооперации уже запущены, однако их масштаб и практический эффект пока остаются «незначительными».

«Направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает, и Евразийской экономической комиссии, всем нам надо эту ситуацию исправлять», — отметил президент.

Он обратил внимание на то, что в рамках союза по-прежнему фиксируются случаи дублирования производств, что снижает потенциал совместного развития.

Отдельно глава государства затронул тему утилизационных сборов в странах ЕАЭС.

«Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин», — добавил он.

Президент отметил, что в данном вопросе должен учитываться общий рынок союза.

В пятницу проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане, в нем участвуют лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении.

В повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета включено около двадцати пунктов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше