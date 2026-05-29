Лукашенко призвал ЕАЭС исправлять подход к промкооперации и утильсбору

Он отметил, что существующие механизмы стимулирования кооперации уже запущены, однако их масштаб и практический эффект пока остаются «незначительными».
«Направление промышленной политики в рамках ЕАЭС явно хромает, и Евразийской экономической комиссии, всем нам надо эту ситуацию исправлять», — отметил президент.
Он обратил внимание на то, что в рамках союза по-прежнему фиксируются случаи дублирования производств, что снижает потенциал совместного развития.
Отдельно глава государства затронул тему утилизационных сборов в странах ЕАЭС.
«Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин», — добавил он.
Президент отметил, что в данном вопросе должен учитываться общий рынок союза.
В пятницу проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане, в нем участвуют лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьера Армении.
В повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета включено около двадцати пунктов.