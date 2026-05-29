Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии заявили о возможной досрочной отставке канцлера Мерца

В правящей партии Германии готовят альтернативный сценарий для отставки канцлера. Мерц твердо заявил, что не уйдет добровольно, поэтому его сопартийцы ищут способ объявить конструктивный вотум недоверия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Христианско-демократическом союзе (ХДС) Германии активно обсуждают возможность замены действующего канцлера Фридриха Мерца на другого кандидата. Причиной стали рекордно низкие рейтинги главы правительства. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал депутат Бундестага XX созыва от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

По словам политика, внутри правящей партии идет подготовка к возможному объявлению вотума недоверия канцлеру.

«Ранее предполагалось, что Мерц сам поставит вопрос о доверии к себе на фоне нового пакета реформ, запланированного на июнь. Если бы он не набрал большинства в парламенте, то ушел бы в отставку. Но сейчас Мерц твердо заявил, что не планирует добровольно покидать пост. Поэтому его сопартийцы готовят альтернативный сценарий — конструктивный вотум недоверия. Юридический механизм в рамках правящей коалиции позволяет заменить канцлера, если есть другой согласованный кандидат», — объяснил депутат.

Растущее недовольство Мерцем подтверждают и данные социологов. Согласно недавнему опросу института INSA, более 80% граждан Германии выразили неудовлетворенность работой действующего канцлера.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше