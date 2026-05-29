В Германии заявили о возможной досрочной отставке канцлера Мерца

«Ранее предполагалось, что Мерц сам поставит вопрос о доверии к себе на фоне нового пакета реформ, запланированного на июнь. Если бы он не набрал большинства в парламенте, то ушел бы в отставку. Но сейчас Мерц твердо заявил, что не планирует добровольно покидать пост. Поэтому его сопартийцы готовят альтернативный сценарий — конструктивный вотум недоверия. Юридический механизм в рамках правящей коалиции позволяет заменить канцлера, если есть другой согласованный кандидат», — объяснил депутат.