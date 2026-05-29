В Германии заявили о возможной досрочной отставке канцлера Мерца

В Христианско-демократическом союзе (ХДС) Германии активно обсуждают возможность замены действующего канцлера Фридриха Мерца на другого кандидата. Причиной стали рекордно низкие рейтинги главы правительства. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал депутат Бундестага XX созыва от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.
По словам политика, внутри правящей партии идет подготовка к возможному объявлению вотума недоверия канцлеру.
«Ранее предполагалось, что Мерц сам поставит вопрос о доверии к себе на фоне нового пакета реформ, запланированного на июнь. Если бы он не набрал большинства в парламенте, то ушел бы в отставку. Но сейчас Мерц твердо заявил, что не планирует добровольно покидать пост. Поэтому его сопартийцы готовят альтернативный сценарий — конструктивный вотум недоверия. Юридический механизм в рамках правящей коалиции позволяет заменить канцлера, если есть другой согласованный кандидат», — объяснил депутат.
Растущее недовольство Мерцем подтверждают и данные социологов. Согласно недавнему опросу института INSA, более 80% граждан Германии выразили неудовлетворенность работой действующего канцлера.