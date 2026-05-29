Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

В пятницу проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане, в нем участвуют лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьер Армении. В повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета включено около 20 пунктов.
По словам Ушакова, президенты приняли заявление по Армении.
Ситуация с Арменией
В апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в Евросоюз. Позже премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что в какой-то момент Армении предстоит выбрать между ЕАЭС и ЕС.
Президент России со своей стороны сообщил, что в Москве спокойно относятся к ведущейся в Армении дискуссии о развитии отношений с ЕС. Однако необходимо учитывать, что одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно в принципе.