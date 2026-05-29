Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Лидеры стран ЕАЭС обсудили ситуацию вокруг планов Армении вступить в ЕС, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Источник: POOL

В пятницу проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане, в нем участвуют лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также вице-премьер Армении. В повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета включено около 20 пунктов.

По словам Ушакова, президенты приняли заявление по Армении.

Ситуация с Арменией

В апреле 2025 года президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в Евросоюз. Позже премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что в какой-то момент Армении предстоит выбрать между ЕАЭС и ЕС.

Президент России со своей стороны сообщил, что в Москве спокойно относятся к ведущейся в Армении дискуссии о развитии отношений с ЕС. Однако необходимо учитывать, что одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно в принципе.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше