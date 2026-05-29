Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что мешает работать, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Эту тему белорусский лидер поднял на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. В частности, Лукашенко призвал лидеров ЕАЭС еще раз проверить свою работу.
— Мы должны еще раз проревизировать нашу работу и отказаться от того, что сегодня мешает работать, — уверен он.
В частности, глава Беларуси призвал к тому, чтобы появилось четкое понимание того, кто и какими-то интересами должен поступиться. При этом он указал, что некоторыми своими интересами должны все, просто кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей.
— Но приоритетом будет у нас — эффективность Евразийского экономического союза, — констатировал он.
А еще Александр Лукашенко сделал заявление из-за ситуации на Кубе.