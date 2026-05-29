Румыния объявила о закрытии генконсульства РФ после инцидента с БПЛА

Генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон-грата в Румынии, а само консульство будет закрыто. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает Digi24.

«Прошлой ночью у нас был серьезный инцидент, в котором были ранены двое граждан, и вся ответственность лежит на России. Генеральный консул России в Констанце был объявлен персоной нон грата, и консульство в Констанце будет закрыто», — сказал он.

В пятницу в министерстве обороны Румынии сообщили, что беспилотный летательный аппарат повредил кровлю жилого дома в городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Руководство страны возложило ответственность за произошедшее на Россию, однако не представило соответствующих доказательств. Как уточняется, румынские военные осуществляли наблюдение за дроном с помощью радиолокационных средств, но не предприняли мер по его перехвату.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путину представлена информация о ситуации с беспилотником в Румынии.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
