Румыния объявила о закрытии генконсульства РФ после инцидента с БПЛА

«Прошлой ночью у нас был серьезный инцидент, в котором были ранены двое граждан, и вся ответственность лежит на России. Генеральный консул России в Констанце был объявлен персоной нон грата, и консульство в Констанце будет закрыто», — сказал он.
В пятницу в министерстве обороны Румынии сообщили, что беспилотный летательный аппарат повредил кровлю жилого дома в городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Руководство страны возложило ответственность за произошедшее на Россию, однако не представило соответствующих доказательств. Как уточняется, румынские военные осуществляли наблюдение за дроном с помощью радиолокационных средств, но не предприняли мер по его перехвату.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путину представлена информация о ситуации с беспилотником в Румынии.