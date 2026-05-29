Для волгоградцев вновь объявили режим ракетной опасности

Второй раз за сутки в Волгоградской области ввели режим ракетной опасности. Об этом сообщается в мобильном приложении МЧС.
Оповещение означает, что имеется угроза ракетного обстрела или авиаудара, а также падения ракет вблизи границ региона.
Жителям при этом советуют отключить газ, воду и электричество и спуститься в ближайшее укрытие. Если его нет — в подвал или погреб, в крупных городах — в подземный паркинг или метрополитен, в случае с Волгоградом — метротрам.
Волгоградская область уже перенесла ракетную угрозу в ночь с 28 на 29 мая. Однако повреждения и жертвы причинили атаковавшие регион беспилотники.
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.