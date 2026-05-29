Следующий саммит ЕАЭС пройдет в декабре в Санкт-Петербурге

«Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге», — сообщил он.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в пятницу.
В нем принимают участие лидеры четырех государств — Владимир Путин (Россия), Александр Лукашенко (Беларусь), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан) и Садыр Жапаров (Кыргызстан). Армению на саммите вместо премьер-министра Никола Пашиняна представляет вице-премьер Мгер Григорян.
Казахстан, который в 2026 году председательствует в интеграционном объединении, выступает принимающей стороной для встречи глав государств ЕАЭС.
В повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета включено около 20 пунктов. Особый акцент был сделан на обсуждении намерений Армении присоединиться к Европейскому союзу — по этому вопросу лидеры стран ЕАЭС приняли отдельное заявление.