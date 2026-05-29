Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следующий саммит ЕАЭС пройдет в декабре в Санкт-Петербурге

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Следующий саммит ЕАЭС пройдет в декабре в Санкт-Петербурге, об этом заявил глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев по итогам саммита организации в Астане.

Источник: Sputnik.by

«Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге», — сообщил он.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в пятницу.

В нем принимают участие лидеры четырех государств — Владимир Путин (Россия), Александр Лукашенко (Беларусь), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан) и Садыр Жапаров (Кыргызстан). Армению на саммите вместо премьер-министра Никола Пашиняна представляет вице-премьер Мгер Григорян.

Казахстан, который в 2026 году председательствует в интеграционном объединении, выступает принимающей стороной для встречи глав государств ЕАЭС.

В повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета включено около 20 пунктов. Особый акцент был сделан на обсуждении намерений Армении присоединиться к Европейскому союзу — по этому вопросу лидеры стран ЕАЭС приняли отдельное заявление.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше