Румыния объявила о закрытии российского генконсульства в Констанце

Решение принято на фоне инцидента в городе Галац, где ночью 29 мая беспилотник рухнул на крышу 10-этажного жилого дома. В результате взрыва и последовавшего пожара пострадали женщина и ребенок. Румынская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию, не предоставив при этом доказательств.