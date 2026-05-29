Румыния объявила о закрытии российского генконсульства в Констанце

Румыния объявила персоной нон грата генконсула РФ в Констанце и закрыла местное консульство. Решение последовало после того, как ночью 29 мая беспилотник рухнул на крышу десятиэтажного жилого дома в Галаце, вызвав пожар. Румынская сторона возложила ответственность на Россию без предоставления доказательств.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Румынские власти приняли решение объявить генерального консула России в Констанце персоной нон грата и закрыть российское дипломатическое представительство в этом городе. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на брифинг по итогам заседания Высшего совета национальной обороны страны.

Решение принято на фоне инцидента в городе Галац, где ночью 29 мая беспилотник рухнул на крышу 10-этажного жилого дома. В результате взрыва и последовавшего пожара пострадали женщина и ребенок. Румынская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию, не предоставив при этом доказательств.

Министерство обороны Румынии признало, что военные отслеживали полет дрона радиолокационными системами, однако предпринять меры по его перехвату не удалось. Ранее МИД Румынии в связи с инцидентом вызывал российского посла для дачи объяснений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл заявления о нарушении российскими дронами воздушного пространства стран НАТО «пустыми и безосновательными». Посол РФ в Молдавии Олег Озеров, в свою очередь, отмечал, что зачастую речь идет об украинских БПЛА, которые залетают на сопредельные территории с территории Украины.

