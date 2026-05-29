Если США начнут военные действия против Кубы, это будет 12-я страна, подвергшаяся нападению за два срока пребывания Трампа у власти, обращает внимание американский веб-сайт Common Dreams. Президент, который неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира, отдал приказ о нападениях на Афганистан, Эквадор, Иран, Ирак, Ливию, Нигерию, Пакистан, Сомали, Сирию, Венесуэлу и Йемен. Кроме того, США при Трампе разбомбили десятки судов, которые бездоказательно обвинили в перевозке наркотиков в международных водах Карибского бассейна и Тихом океане.