СМИ: США прорабатывают планы военного реагирования на случай смены власти на Кубе

Администрация Дональда Трампа разработала планы военного реагирования на случай внезапного коллапса или смены власти на Кубе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пока официальные лица США заявляют, что Трамп предпочитает «мирный, демократический» переходный период и что никакого вторжения на Кубу не предвидится, военным планировщикам отдан приказ «быть готовыми ко всему», если режим в Гаване рухнет. По данным американского портала Axios, в США не исключают, что это произойдет летом на фоне растущего экономического давления и политической нестабильности на острове.

Южное командование США уже проводит «настольные» учения по реагированию на хаос, беспорядки и потенциальные угрозы противостояния вблизи побережья Флориды и залива Гуантанамо.

Кроме того, американские стратеги разработали несколько планов действий для Кубы на случай «непредвиденных обстоятельств», сообщает британская газета The Times.

Они варьируются от единичных точечных авиаударов и специальных операций, например по захвату руководства острова, в первую очередь бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, до сценариев полномасштабного вторжения.

Американский портал Politico отмечает, что предпосылки для военных действий создает наращиваемое военно-морское присутствие США вблизи Кубы. Издание напоминает, что над Кубой уже несколько месяцев кружат американские беспилотники и самолеты-разведчики, а в мае в Карибское море вошла авианосная ударная группа USS Nimitz. В ее состав входят эсминцы и крейсеры, на борту которых находятся управляемые ракеты, способные ударить по целях на суше.

Тем не менее Politico сомневается, что нынешней численности американских войск вблизи Кубы достаточно для масштабного наземного вторжения на остров.

К тому же самым нежелательным из прорабатываемых вариантом признана длительная оккупация острова, которой в США попытаются избежать. Предпочтительным сценарием считается «венесуэльский план действий». Но, как отмечает Axios, Вашингтон пока не выбрал кубинских чиновников, которые могли бы возглавить временное правительство в Гаване в случае смены власти.

Если США начнут военные действия против Кубы, это будет 12страна, подвергшаяся нападению за два срока пребывания Трампа у власти, обращает внимание американский веб-сайт Common Dreams. Президент, который неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира, отдал приказ о нападениях на Афганистан, Эквадор, Иран, Ирак, Ливию, Нигерию, Пакистан, Сомали, Сирию, Венесуэлу и Йемен. Кроме того, США при Трампе разбомбили десятки судов, которые бездоказательно обвинили в перевозке наркотиков в международных водах Карибского бассейна и Тихом океане.

