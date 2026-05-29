СМИ: США прорабатывают планы военного реагирования на случай смены власти на Кубе

Пока официальные лица США заявляют, что Трамп предпочитает «мирный, демократический» переходный период и что никакого вторжения на Кубу не предвидится, военным планировщикам отдан приказ «быть готовыми ко всему», если режим в Гаване рухнет. По данным американского портала Axios, в США не исключают, что это произойдет летом на фоне растущего экономического давления и политической нестабильности на острове.
Кроме того, американские стратеги разработали несколько планов действий для Кубы на случай «непредвиденных обстоятельств», сообщает британская газета The Times.
Американский портал Politico отмечает, что предпосылки для военных действий создает наращиваемое военно-морское присутствие США вблизи Кубы. Издание напоминает, что над Кубой уже несколько месяцев кружат американские беспилотники и самолеты-разведчики, а в мае в Карибское море вошла авианосная ударная группа USS Nimitz. В ее состав входят эсминцы и крейсеры, на борту которых находятся управляемые ракеты, способные ударить по целях на суше.
К тому же самым нежелательным из прорабатываемых вариантом признана длительная оккупация острова, которой в США попытаются избежать. Предпочтительным сценарием считается «венесуэльский план действий». Но, как отмечает Axios, Вашингтон пока не выбрал кубинских чиновников, которые могли бы возглавить временное правительство в Гаване в случае смены власти.
Если США начнут военные действия против Кубы, это будет 12-я страна, подвергшаяся нападению за два срока пребывания Трампа у власти, обращает внимание американский веб-сайт Common Dreams. Президент, который неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира, отдал приказ о нападениях на Афганистан, Эквадор, Иран, Ирак, Ливию, Нигерию, Пакистан, Сомали, Сирию, Венесуэлу и Йемен. Кроме того, США при Трампе разбомбили десятки судов, которые бездоказательно обвинили в перевозке наркотиков в международных водах Карибского бассейна и Тихом океане.