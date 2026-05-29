Президент Словакии призвал не допустить эскалации между НАТО и РФ

Президент Словакии Петер Пеллегрини выступил с заявлением в связи с инцидентом с БПЛА на территории Румынии. Глава государства призвал избегать обострения в отношениях между НАТО и Российской Федерацией.

Источник: РИА "Новости"

«Отвергаю эскалацию напряженности между государствами — членами НАТО и РФ. Выражаю солидарность румынским правительству и гражданам, — написал он в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). — Активными действиями международного [сообщества] и [его] давлением [на стороны конфликта] нужно сделать все для продвижения вперед переговоров о мире между Украиной и Россией».

Как отметил Пеллегрини, произошедшее с беспилотным летательным аппаратом представляет собой опасный прецедент. Данный случай, по его словам, подтверждает необходимость усиления восточного фланга НАТО. Приоритетом для Словакии, как уточнил президент, должно стать укрепление восточной границы республики.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше