Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков о критике ЕАЭС со стороны Лукашенко: это повод для работы

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал критику эффективности ЕАЭС со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко поводом для работы.

Источник: Sputnik.by

«Это позиция Александра Григорьевича, ее так же все уважают. Не все с нами согласны. Эта критика в наш адрес, и это повод для работы как на одностороннем, так и на многостороннем уровне», — сказал Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

Критические замечания в адрес некоторых моментов в ЕАЭС прозвучали в пятницу на Высшем Евразийском экономическом совете, которое проходит в Астане.

В частности, глава белорусского государства заявил, что промполитика в рамках Союза «явно хромает» и эту ситуацию нужно исправлять. Также он указал на незначительный масштаб и низкую эффективность существующих механизмов стимулирования кооперационных связей и на продолжающиеся случаи дублирования производств, что снижает потенциал совместного развития.

Кроме того, президент Беларуси затронул ставки утилизационных сборов в странах ЕАЭС, заявив, что скоро они «превысят стоимость самих машин». В этой связи он подчеркнул, что в данном вопросе должен учитываться общий рынок Союза.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше