Песков о критике ЕАЭС со стороны Лукашенко: это повод для работы

«Это позиция Александра Григорьевича, ее так же все уважают. Не все с нами согласны. Эта критика в наш адрес, и это повод для работы как на одностороннем, так и на многостороннем уровне», — сказал Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.
Критические замечания в адрес некоторых моментов в ЕАЭС прозвучали в пятницу на Высшем Евразийском экономическом совете, которое проходит в Астане.
В частности, глава белорусского государства заявил, что промполитика в рамках Союза «явно хромает» и эту ситуацию нужно исправлять. Также он указал на незначительный масштаб и низкую эффективность существующих механизмов стимулирования кооперационных связей и на продолжающиеся случаи дублирования производств, что снижает потенциал совместного развития.
Кроме того, президент Беларуси затронул ставки утилизационных сборов в странах ЕАЭС, заявив, что скоро они «превысят стоимость самих машин». В этой связи он подчеркнул, что в данном вопросе должен учитываться общий рынок Союза.