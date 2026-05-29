Sunday Guardian: Иран согласился на международный мониторинг своих ядерных объектов

В статье говорится, что Иран принял это решение, чтобы избежать вывод этих объектов из эксплуатации и их последующий демонтаж. Этот шаг рассматривается как попытка Тегерана успокоить международное сообщество и ослабить эскалацию в регионе Персидского залива, добавляет издание.
Кроме того, Al Arabiya стало известно, что «многие моменты», касающиеся вопросов ядерной программы Ирана, были решены в ходе последних раундов переговоров с США.
Как утверждают источники Al Arabiya, Тегеран намерен передать свой обогащенный уран Китаю и добивается гарантий того, что Пекин затем не переправит его в США.