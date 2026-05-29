Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sunday Guardian: Иран согласился на международный мониторинг своих ядерных объектов

Иран готов допустить международных инспекторов на свои ядерные объекты, пишет индийская газета The Sunday Guardian со ссылкой на эмиратский канал Al Arabiya.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Иран принял это решение, чтобы избежать вывод этих объектов из эксплуатации и их последующий демонтаж. Этот шаг рассматривается как попытка Тегерана успокоить международное сообщество и ослабить эскалацию в регионе Персидского залива, добавляет издание.

Кроме того, Al Arabiya стало известно, что «многие моменты», касающиеся вопросов ядерной программы Ирана, были решены в ходе последних раундов переговоров с США.

Как утверждают источники Al Arabiya, Тегеран намерен передать свой обогащенный уран Китаю и добивается гарантий того, что Пекин затем не переправит его в США.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше