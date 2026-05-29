«Не знаем, какой силы удар нанесет». Лукашенко предупредил о развитии конфликтной ситуации в мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию, сообщила пресс-служба президента.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане белорусский лидер с сожалением отметил, что главам государств приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. В частности, он сказал о конфликтных ситуациях.
— Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию, — указал он.
Глава Беларуси обратил внимание на то, что события на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов и удобрений. При этом он отметил, что еще трудно предположить всю величину последствий.
— Запущена огромная лавина проблем, и мы пока не знаем, где именно и какой силы удар она нанесет, — подчеркнул белорусский президент.
Но резюмируя также Лукашенко заявил, что независимо от ситуации, складывающейся на внешнем контуре, ЕАЭС не следует сбавлять темпы работы по достижению целей договора союза.
