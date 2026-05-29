JP: Япония впервые направит своих офицеров в командование НАТО по Украине

Японская газета The Japan Times уточняет, что в состав группы войдут четыре офицера. Они прибудут в Организацию НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины (NSATU). Эта структура со штаб-квартирой в немецком Висбадене была создана в июле 2024 года для координации планирования и организации доставки помощи в области безопасности на Украину.
Минобороны Японии назвало этот шаг очередным примером укрепления связей с НАТО. Ведомство подчеркнуло, что отношения Японии и НАТО переходят к более «конкретным» формам сотрудничества, включая поддержку Украины. Япония сможет «извлечь уроки» из опыта Украины, в том числе касающиеся новых способов ведения боевых действий.
JP напоминает, что Япония уже выступает одним из основных спонсоров трастового фонда НАТО для Украины, который занимается такими задачами, как медицинская реабилитация и разминирование. Кроме того, Токио, как утверждает издание, рассматривает возможность участия в ряде других инициатив НАТО, например в недавно запущенной программе PURL. Она позволяет союзникам и партнерам Киева финансировать поставку военной техники США на Украину.