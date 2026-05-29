Политолог раскрыл роль Армении в «мозаике Трампа»

По мнению политолога, Дональд Трамп преследует в Армении только интересы США. И слова о том, что после победы Пашиняна «Соединенные Штаты, Армения, Южный Кавказ и Центральная Азия поднимутся на невиданные ранее высоты», американский президент произносит исключительно для усиления эффекта.
Армения — это часть более крупных геополитических полотен. Не кавказских даже, а евразийских (Центральная Азия упоминается здесь не для красного словца). Штаты стремятся зафиксировать здесь свое особое привилегированное положение.
Для достижения этой цели выборы в Армении — лишь одна из многих задач, констатирует Маркедонов. По его словам, главная цель Трампа и его команды — предотвратить любые неугодные Вашингтону интеграционные конфигурации в Евразии.
Задач много. Тут и «нормализация» с Грузией, и реализация пресловутого TRIPP (для чего нужны удачные для команды Пашиняна выборы в Армении).
Эксперт отмечает, что никакой речи о взаимовыгодном партнерстве нет. Для США Армения — лишь часть «фрагмента для внешней мозаики, создаваемой внерегиональным конструктором».
Помощь «друга» по-трамповски — это фактически призыв убрать то, что работало, заменив погоней за призрачной «синей птицей».
Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил полную и безоговорочную поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну в контексте предстоящих парламентских выборов. Американский лидер также отметил, что в ближайшее время Вашингтон и Ереван начнут движение по «маршруту Трампа» (TRIPP), который, по его словам, «преобразит регион».