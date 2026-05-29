Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл роль Армении в «мозаике Трампа»

После визита в Армению госсекретаря Марко Рубио президент США Дональд Трамп заявил о поддержке премьера Никола Пашиняна и его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах в стране. Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов в своем телеграм-канале объяснил, почему Трампу так важна Армения.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению политолога, Дональд Трамп преследует в Армении только интересы США. И слова о том, что после победы Пашиняна «Соединенные Штаты, Армения, Южный Кавказ и Центральная Азия поднимутся на невиданные ранее высоты», американский президент произносит исключительно для усиления эффекта.

Армения — это часть более крупных геополитических полотен. Не кавказских даже, а евразийских (Центральная Азия упоминается здесь не для красного словца). Штаты стремятся зафиксировать здесь свое особое привилегированное положение.

Сергей Маркедонов
ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Для достижения этой цели выборы в Армении — лишь одна из многих задач, констатирует Маркедонов. По его словам, главная цель Трампа и его команды — предотвратить любые неугодные Вашингтону интеграционные конфигурации в Евразии.

Задач много. Тут и «нормализация» с Грузией, и реализация пресловутого TRIPP (для чего нужны удачные для команды Пашиняна выборы в Армении).

Сергей Маркедонов
ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Эксперт отмечает, что никакой речи о взаимовыгодном партнерстве нет. Для США Армения — лишь часть «фрагмента для внешней мозаики, создаваемой внерегиональным конструктором».

Помощь «друга» по-трамповски — это фактически призыв убрать то, что работало, заменив погоней за призрачной «синей птицей».

Сергей Маркедонов
ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Политолог отметил, что в случае с Венгрией призывы Трампа не сработали, поэтому не факт, что все получится с Арменией. Но даже если вдруг «у них получится», история на этом не закончится, резюмирует Маркедонов.

Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил полную и безоговорочную поддержку премьер-министру Армении Николу Пашиняну в контексте предстоящих парламентских выборов. Американский лидер также отметил, что в ближайшее время Вашингтон и Ереван начнут движение по «маршруту Трампа» (TRIPP), который, по его словам, «преобразит регион».

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше