Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС

Президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров высказались за проведение в Армении референдума по вопросу о присоединении к ЕС либо о сохранении членства в Евразийском экономическом союзе.
«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — указывается в тексте документа, размещенного на официальном сайте Кремля.
Как следует из заявления, доклад о вероятных последствиях выхода Армении из ЕАЭС будет представлен в декабре 2026 года.
Кроме того, в заявлении отмечается, что подготовка Армении к вступлению в ЕС создает значительные угрозы для экономической безопасности стран — участниц ЕАЭС.