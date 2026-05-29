Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕС

Кремль опубликовал совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, касающееся намерений Армении по вступлению в Европейский союз.

Источник: РИА "Новости"

Президенты Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров высказались за проведение в Армении референдума по вопросу о присоединении к ЕС либо о сохранении членства в Евразийском экономическом союзе.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — указывается в тексте документа, размещенного на официальном сайте Кремля.

Как следует из заявления, доклад о вероятных последствиях выхода Армении из ЕАЭС будет представлен в декабре 2026 года.

Кроме того, в заявлении отмечается, что подготовка Армении к вступлению в ЕС создает значительные угрозы для экономической безопасности стран — участниц ЕАЭС.

