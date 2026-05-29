Почему изверг замучил сына и бросил сумку с его телом в реку

На фотографиях сын смеётся, обнимает отца тонкими детскими ручками. Светлые волосы, большие небесно-голубые глаза, доверчивый взгляд. И в голове не укладывается, что невинный малыш погиб от рук человека, который должен был его любить и оберегать.
Жуткая трагедия произошла 29 мая 2022 года. Рыбак вытащил из воды тяжёлую спортивную сумку, из которой торчала маленькая детская ручка. Когда он расстегнул молнию, увидел мёртвого ребёнка. О кошмарной находке немедленно сообщил в полицию. Виновником, как после установил суд, оказался отец мальчика Александр В. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Кошмарная рыбалка.
В тот майский день местный житель Николай Клименко рыбачил на реке Темерник и вытащил массивную дорожную сумку тёмного цвета. Когда он приподнял её над травой, из слегка расстёгнутого отсека показалась бледная детская ладонь. Внутри, среди сложенных для тяжести булыжников, лежало безжизненное тело мальчика. Рыбак незамедлительно обратился в полицию.
Судьба семилетнего Игоря (Имя изменено. — Ред.) была сломана ещё в раннем детстве. Когда мальчику исполнилось три года, его биологическая мать Елена В. разорвала отношения с отцом и уехала в другой регион. Оставив сына на попечение пожилой родственницы, она пообещала вернуться «через пару дней», но исчезла, сменила номер и начала жизнь с чистого листа.
Родственница ухаживала за малышом в течение трёх лет, но когда пришла пора отдавать мальчика в школу, разыскала его отца. Тот согласился забрать мальчика к себе, переехав в однокомнатную квартиру в Ростове.
Внешне всё выглядело пристойно: в соцсетях были кадры совместных прогулок, покупок игрушек, семейных посиделок. Однако за закрытыми дверями разворачивалась иная реальность.
32-летний Александр, по данным следствия, постепенно превратил жизнь ребёнка в череду унижений и боли. Мужчина перебивался случайными заработками, пил. Он не считал ребёнка родным и, возможно, именно на этой почве обращался с ним так жестоко: бил и морил голодом.
Во время экспертизы у погибшего ребёнка диагностировали крайнюю степень истощения, застарелые переломы двух рёбер. В СМИ также появлялась информация о наличии ожогов от окурков и признаки насилия.
На заседаниях Александр стоял с опущенной головой, так что лица почти не было видно из-под козырька кепки. Ни раскаяний, ни извинений.
С сумкой на плече.
Суд поставил точку: смерть наступила от совокупности тяжёлых телесных повреждений, хронического недоедания и прогрессирующей неврологической патологии, многократно усугублённой годами бесчеловечного отношения и отсутствия медицинской помощи.
Обнаружив утром бездыханное тело, отец не вызвал скорую помощь, не позвонил в полицию и не попытался реанимировать ребёнка. Охваченный паникой и страхом перед уголовным преследованием, он принял чудовищное решение. Упаковав останки сына в спортивную сумку, добавив для тяжести камни, он отвёз её к реке Темерник и сбросил в воду.
На записи с камеры видно, как мужчина выходит из подъезда с сумкой на плече: шаг спокойный, размеренный, лицо бесстрастное.
Советский районный суд Ростова-на-Дону изучил все материалы дела, заключения судмедэкспертов, показания соседей, учителей и бывших сожительниц обвиняемого.
«С Александром и его братом Павлом мы жили на одной улице, дружили с детства. Я была в огромном шоке, когда узнала. Что могло с ним произойти, чтоб совершить такое!!! Ведь в детстве, в юности он был действительно добрым и очень отзывчивым парнем. И мама и бабушка у него были очень интеллигентными. Мне безумно жаль ребенка», — рассказала в соцсетях знакомая семьи Ирина Висаитова.
По словам соседей, крики из квартиры Александра доносились часто.
«Мы видели мальчика с синяками. Спрашивали про них, а он отвечал, что упал. Был тихий, спокойный. Предлагали ему бананы и другую еду, сам он никогда не просил», — вспоминала в беседе с rostov.aif.ru соседка Элеонора.
Александра признали виновным. Приговор — 10 лет лишения свободы.
Где же мать?
Что касается биологической матери мальчика, то информация о её реакции на трагедию остаётся противоречивой и неполной. Вскоре после обнаружения тела в социальных сетях появилось эмоциональное сообщение, которое, предположительно, могло принадлежать ей: «У меня есть сердце, и мне невыносимо больно… Я не лучшая мать, это правда, но я люблю сына. Я абсолютно одна с этим горем в чужом городе».
Правоохранительные органы не давали официальных комментариев о местонахождении женщины, о том, прибыла ли она в Ростов на похороны и участвовала ли в следственных действиях.
О том, почему родители жестоко обращаются с детьми, корреспонденту rostov.aif. ru рассказала психолог Ольга Богданова.
«К сожалению, некоторые взрослые, не справляясь с собственными неудачами, страхами, финансовыми трудностями или накопленным стрессом, “сбрасывают” эту тяжесть на тех, кто не может дать сдачи и зависит от них полностью. Ребёнок становится удобным “громоотводом”: на нём вымещают раздражение, критикуют за мелочи, применяют эмоциональное или физическое давление. Жестокость в таких случаях проявляется именно в отношении самого слабого и беззащитного звена в системе отношений», — говорит эксперт.
Личная страница Александра в одной из социальных сетей до сих пор остаётся активной. Со снимков улыбается его маленький сынишка, который никогда не станет взрослым.