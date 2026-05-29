Лукашенко анонсировал скорый визит в Минск доверенного лица Макрона

Как сообщалось, 24 мая по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Лукашенко и Макрона.
В пятницу, на полях саммита ЕАЭС в Астане белорусский лидер рассказал журналистам, что Макрон в ходе беседы попросил принять в Минске его доверенное лицо.
«Я говорю: “Слушай, ну мы с тобой разговариваем — это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорить?” Он мне говорит: “Господин Президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил?” — цитирует Лукашенко БелТА.
Он добавил, что на просьбу президента Франции ответил согласием.
«Днями буквально — в понедельник-вторник (не помню) — этот человек будет здесь. Не хочу называть его фамилию. Он (Эммануэль Макрон — Sputnik) назвал координаты. И мы с ним (доверенным лицом) серьезно поговорим», — сказал президент Беларуси.
Он уточнил, что доверенное лицо — это человек, который находится в теме, ему детально выскажут существующие проблемы.