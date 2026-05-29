Лукашенко сказал, что ответил на вопрос Макрона о вступлении Беларуси в войну

Подробности состоявшегося 24 мая телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Беларуси Александром Лукашенко 29 мая в Астане в беседе с журналистами раскрыл глава белорусского государства, сообщает БелТА.
Напомним, разговор между двумя лидерами состоялся 24 мая по инициативе французской стороны (здесь подробнее), и после него появилась информация, что якобы Макрон звонил Лукашенко, чтобы предостеречь его от вступления в войну.
«Меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делаю, тысячу раз подумаю. И думаю, а что потом, в отличие от них», — отметил Александр Лукашенко и подчеркнул, что разговор получился дружеский, хороший, хотя и длинный — час сорок.
Действительно Эммануэль Макрон, обращаясь к Александру Лукашенко, сказал, что есть информация, что Беларусь хочет вступить в войну.
«Я говорю: да господь с тобой (перебил даже его), да я не планирую никуда вступать, зачем мне вступать?», — напомнил президент Беларуси.
На это президент Франции упомянул о проведенной недавно белорусско-российской совместной тренировке ядерных сил и спросил, не хотят ли Беларусь и Россия применить ядерное оружие.
«Я говорю: да господь с тобой! Я публично об этом сказал: только в одном случае — если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все», — сказал Александр Лукашенко. Во время разговора Макрон предупредил, что если белорусы с россиянами еще атакуют Украину с севера, то Европа вынуждена будет ответить.
На что Лукашенко ответил:
— Вам не отвечать надо, а стремиться к миру.
