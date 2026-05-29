Лукашенко сказал, что ответил на вопрос Макрона о вступлении Беларуси в войну

Лукашенко раскрыл подробности разговора с президентом Франции Макроном.

Источник: Комсомольская правда

Подробности состоявшегося 24 мая телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Беларуси Александром Лукашенко 29 мая в Астане в беседе с журналистами раскрыл глава белорусского государства, сообщает БелТА.

Напомним, разговор между двумя лидерами состоялся 24 мая по инициативе французской стороны (здесь подробнее), и после него появилась информация, что якобы Макрон звонил Лукашенко, чтобы предостеречь его от вступления в войну.

«Меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делаю, тысячу раз подумаю. И думаю, а что потом, в отличие от них», — отметил Александр Лукашенко и подчеркнул, что разговор получился дружеский, хороший, хотя и длинный — час сорок.

Действительно Эммануэль Макрон, обращаясь к Александру Лукашенко, сказал, что есть информация, что Беларусь хочет вступить в войну.

«Я говорю: да господь с тобой (перебил даже его), да я не планирую никуда вступать, зачем мне вступать?», — напомнил президент Беларуси.

На это президент Франции упомянул о проведенной недавно белорусско-российской совместной тренировке ядерных сил и спросил, не хотят ли Беларусь и Россия применить ядерное оружие.

«Я говорю: да господь с тобой! Я публично об этом сказал: только в одном случае — если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все», — сказал Александр Лукашенко. Во время разговора Макрон предупредил, что если белорусы с россиянами еще атакуют Украину с севера, то Европа вынуждена будет ответить.

На что Лукашенко ответил:

— Вам не отвечать надо, а стремиться к миру.

Кстати, ранее Александр Лукашенко предупредил о развитии конфликтной ситуации в мире: «Не знаем, какой силы удар нанесет».

А еще президент Беларуси сказал, как лидерам ЕАЭС не превратиться в «прозаседавшихся».

Мы писали, что изменится в Беларуси с 1 июня 2026 года: повышение коммуналки, штрафы для дачников, подешевеют кредиты, появятся новые купюры.

