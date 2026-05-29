Лукашенко предложил Макрону встретиться с ним и Путиным

По словам Лукашенко, французский лидер не исключил такой возможности, передает агентство Белта.
«Я говорю: “Ну, в Москву, может, вам и не очень — приехали бы в Минск, и мы бы с Владимиром Владимировичем (Путиным) вас встретили в Минске”. Ну вот так, шутя. Он говорит: “Я не исключаю этой встречи”. Я говорю: “Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить”», — приводит агентство слова Лукашенко.
Президент Белоруссии уточнил, что в ходе телефонного разговора с Макроном обсуждалась ситуация на Украине.
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.