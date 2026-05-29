Полпред Жога: ракетная опасность впервые объявлена на территории всего УрФО

Ракетную угрозу впервые объявили на территории всего Уральского федерального округа, в том числе в Ямало-Ненецком автономном округе, расположенном более чем в 2000 км от Украины. Об ударах пока не сообщалось, в некоторых регионах режим опасности уже сняли. В ночь на 29 мая российские регионы уже подверглись массированной атаке дронов, пострадали предприятия в Волгоградской и Ярославской областях.