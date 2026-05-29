Главой Новокуйбышевска избрана Виктория Каткова

Конкурсная комиссия во главе со спикером Самарской Губернской думы Геннадием Котельниковым единогласно поддержала ее кандидатуру.

Источник: Комсомольская правда

29 мая на внеочередном заседании Думы городского округа Новокуйбышевск депутаты избрали нового главу. Им стала Виктория Каткова — опытный управленец, долгое время работавшая в администрации города, руководившая Государственной жилищной инспекцией Самарской области и занимавшая пост первого заместителя главы Волжского района.

Конкурсный отбор проходил под председательством спикера Самарской Губернской Думы, академика РАН Геннадия Котельникова. Из пяти претендентов комиссия отобрала двух: Каткову и директора ФОК «Октан» Романа Полубоярова. Однако именно кандидатуру Катковой рекомендовал губернатор Вячеслав Федорищев, и депутаты поддержали ее.

После присяги и вручения символа высшего должностного лица — знака главы города — Каткова получила поздравления от первых лиц региона.

«Задача одна — победить, — заявила Каткова. — Это не только про СВО. Это про наш город. Победить — сделать его намного лучше. Мы помним те времена, когда наш город был первым. И так будет».

Среди приоритетов на ближайшее время: поддержка участников спецоперации и их семей, патриотическое воспитание, укрепление экономики и финансовой устойчивости города, улучшение экологии, работа по программе «Народный бюджет», модернизация транспорта и здравоохранения.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, лично участвовавший в заседании, высоко оценил потенциал нового руководителя.

«Виктория Анатольевна — опытный руководитель, она многие годы на разных должностях работала в администрации города, возглавляла Государственную жилищную инспекцию, — подчеркнул Котельников. — И сегодня она представила членам конкурсной комиссии и депутатам Думы очень грамотную, выверенную программу развития города, с чёткими цифрами и прогнозами. Уверен, что при поддержке депутатов, во взаимодействии с законодательными и исполнительными органами региона, с опорой на общественный актив она справится с поставленными задачами».

В ответном слове Каткова поблагодарила за доверие и заверила, что сделает все для процветания города.

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше