Политолог: Мадьяр пытается снизить градус противостояния с Брюсселем

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на прошлой неделе заявил генсеку НАТО Марку Рютте, что Будапешт не будет отправлять Украине оружие и военную технику, но останется «надежным партнером» альянса. Слова венгерского премьера прокомментировал Новостям Mail политолог Малек Дудаков.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отмечает, что в заявлениях Мадьяра нет ничего неожиданного: они отражают настроения венгерского общества.

Большинство венгров сейчас довольно негативно относятся к украинской повестке и выступают против того, чтобы страна была напрямую вовлечена в украинский конфликт.

Малек Дудаков
политолог

При этом в частном порядке те или иные фирмы в Венгрии занимаются починкой поврежденной техники ВСУ, обращает внимание собеседник Новостей Mail. Это было и про Орбане, и при Мадьяре, уточнил он, добавив, что то же самое происходит в Словакии и в Польше.

Это определенный хаб неофициальной поддержки ВСУ. Другое дело, что на официальном государственном уровне никакой поддержки Украины не осуществляется.

Малек Дудаков
политолог

Впрочем, как отмечает эксперт, даже гипотетическая поддержка мало что дала бы — военный арсенал Венгрии невелик. Он добавил, что сейчас основными спонсорами Украины являются страны Северной Европы, Германия и Франция, а также США, продающие свое оружие этим европейским государствам.

По мнению собеседника Новостей Mail, Петер Мадьяр пытается снизить градус противостояния с официальным Брюсселем и достаточно редко позволяет себе радикальные высказывания в отношении той же Украины.

Основная цель Мадьяра — добиться разблокирования венгерских активов, которые были заморожены на европейском уровне. Речь идет о нескольких десятках миллиардов евро. Это было бы серьезным подспорьем для венгерской экономики, которая сталкивается сегодня с разными сложностями.

Малек Дудаков
политолог

Мадьяр будет пытаться лавировать между разными группами влияния внутри Европы, при этом он не станет уходить в радикально проукраинскую позицию, резюмирует Дудаков.

Ранее экс-премьер Венгрии Виктор Орбан призвал действующий кабинет министров сохранять нейтральную позицию по Украине, которая была закреплена предшествующим правительством.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше