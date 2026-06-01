Политолог: Мадьяр пытается снизить градус противостояния с Брюсселем

Эксперт отмечает, что в заявлениях Мадьяра нет ничего неожиданного: они отражают настроения венгерского общества.
Большинство венгров сейчас довольно негативно относятся к украинской повестке и выступают против того, чтобы страна была напрямую вовлечена в украинский конфликт.
Это определенный хаб неофициальной поддержки ВСУ. Другое дело, что на официальном государственном уровне никакой поддержки Украины не осуществляется.
По мнению собеседника Новостей Mail, Петер Мадьяр пытается снизить градус противостояния с официальным Брюсселем и достаточно редко позволяет себе радикальные высказывания в отношении той же Украины.
Основная цель Мадьяра — добиться разблокирования венгерских активов, которые были заморожены на европейском уровне. Речь идет о нескольких десятках миллиардов евро. Это было бы серьезным подспорьем для венгерской экономики, которая сталкивается сегодня с разными сложностями.
Мадьяр будет пытаться лавировать между разными группами влияния внутри Европы, при этом он не станет уходить в радикально проукраинскую позицию, резюмирует Дудаков.
Ранее экс-премьер Венгрии Виктор Орбан призвал действующий кабинет министров сохранять нейтральную позицию по Украине, которая была закреплена предшествующим правительством.