Лукашенко объяснил, почему назвал Макрона аксакалом в политике ЕС

Лукашенко назвал Макрона аксакалом в европейской политике и ее мотором.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал того аксакалом в европейской политике. БелТА сообщает подробности диалога, которые были озвучены главой белорусского государства 29 мая в Астане.

По словам Александра Лукашенко, именно нынешний президент Франции должен быть мотором процесса переговоров.

«Ты — аксакал, ты у власти уже столько лет! А кто там? Мерц — молодой совсем политик. Стармер — тот тоже совсем молодой», — сказал Александр Лукашенко и вспомнил еще и женщину премьер-министра Италии Мелони.

По мнению Александра Лукашенко, Макрону надо начинать шевелиться, потому что он сейчас в Европе главное действующее лицо и мотор всего.

«В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос», — подчеркнул белорусский президент. Ранее президент Беларуси сказал, что ответил на вопрос Макрона о вступлении Беларуси в войну.

Кроме того Александр Лукашенко предупредил о развитии конфликтной ситуации в мире: «Не знаем, какой силы удар нанесет».

А еще президент Беларуси сказал, как лидерам ЕАЭС не превратиться в «прозаседавшихся».

Мы писали, что изменится в Беларуси с 1 июня 2026 года: повышение коммуналки, штрафы для дачников, подешевеют кредиты, появятся новые купюры.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше