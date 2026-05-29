Лукашенко объяснил, почему назвал Макрона аксакалом в политике ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время недавнего телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал того аксакалом в европейской политике. БелТА сообщает подробности диалога, которые были озвучены главой белорусского государства 29 мая в Астане.
По словам Александра Лукашенко, именно нынешний президент Франции должен быть мотором процесса переговоров.
«Ты — аксакал, ты у власти уже столько лет! А кто там? Мерц — молодой совсем политик. Стармер — тот тоже совсем молодой», — сказал Александр Лукашенко и вспомнил еще и женщину премьер-министра Италии Мелони.
По мнению Александра Лукашенко, Макрону надо начинать шевелиться, потому что он сейчас в Европе главное действующее лицо и мотор всего.
«В Армению съездил, ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос», — подчеркнул белорусский президент. Ранее президент Беларуси сказал, что ответил на вопрос Макрона о вступлении Беларуси в войну.
Кроме того Александр Лукашенко предупредил о развитии конфликтной ситуации в мире: «Не знаем, какой силы удар нанесет».
