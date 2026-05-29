Александр Лукашенко сообщил о скором визите доверенного лица Макрона в Минск

Александр Лукашенко сообщил о предстоящем визите в Минск доверенного лица президента Франции Эммануэля Макрона. Встреча состоится в ближайшие дни, имя посланника не раскрывается.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящий визит в Минск доверенного лица президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По словам белорусского лидера, встреча состоится в ближайшие дни. Имя посланника не озвучивалось, однако известно, что этот человек полностью погружен в повестку и пользуется абсолютным доверием главы Франции.

«Мы с ним серьезно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный, он в теме. И я ему выскажу детально все проблемы, которые существуют», — рассказал Лукашенко журналистам, комментируя состоявшийся ранее телефонный разговор с Макроном.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что ключевые вопросы, касающиеся стабильности на континенте, должны решаться непосредственно европейскими игроками.

«Мы пришли к единому мнению, что все вопросы европейской безопасности должны решаться в Европе. Не Дональд Трамп должен трепать нас по голове и толкать к миру, а мы должны решать эти вопросы», — резюмировал президент.

