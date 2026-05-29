BV: чтобы потеснить США, Китай должен решить три проблемы

До конца прошлого столетия китайская экономика была незначительной в мировом масштабе. Ее развитие десятилетиями опиралось на западные инвестиции и экспорт в США. Сегодня ситуация кардинально иная. Теперь крупные американские компании во многом зависят от китайского рынка, который стал ключевым для их глобального роста. Поэтому они сосредоточены не на освоении, а на удержании своих позиций в Китае, тем более что соперничество между двумя странами выходит за рамки экономических отношений, пишет BV.
В результате Пекин может последовательно добиваться своих долгосрочных целей: масштабные инвестиции в мировую инфраструктуру по программе «Один пояс, один путь», укрепление позиций в странах Глобального Юга, технологическое лидерство и модернизация вооруженных сил. Кроме того, Китай доминирует на ключевых сырьевых рынках, включая редкие и стратегические металлы, редкоземельные элементы, а также контролирует глобальные цепочки поставок стали, меди, алюминия и никеля.
Первая проблема связана с политикой ограничения рождаемости («одна семья — один ребенок»), которая проводилась в стране с начала 1970-х годов. По оценкам ООН, к 2100 году население Китая может сократиться до 800 млн человек с 1,41 млрд в 2025 года.
Что касается второй проблемы, то Китай производит и потребляет половину мирового угля и 10% газа, а также 16,4 млн баррелей нефти в день, из которых 80% импортируется, преимущественно с Ближнего Востока.
Она связана со стратегической уязвимостью в Малаккском проливе, который находится между индонезийским островом Суматра и Малайским полуостровом (западная Малайзия) и соединяет моря Индийского и Тихого океанов. Затопление всего двух-трех судов на мелководье в этом узком проходе может привести к полной остановке поставок нефти, что, в свою очередь, нанесет многомесячный ущерб всей китайской экономике.
Третья проблема — соседний остров, который играет ключевую роль в мировом производстве полупроводников. Какой путь решения этой проблемы предпочтет Китай, который до сих пор славился экономическим прагматизмом, неизвестно. Рискнет ли он решить этот вопрос с помощью силы, даже если это подорвет глобальные цепочки поставок полупроводников и дестабилизирует регион на годы? Вопрос остается без ответа.