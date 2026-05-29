BV: чтобы потеснить США, Китай должен решить три проблемы

До конца прошлого столетия китайская экономика была незначительной в мировом масштабе. Ее развитие десятилетиями опиралось на западные инвестиции и экспорт в США. Сегодня ситуация кардинально иная. Теперь крупные американские компании во многом зависят от китайского рынка, который стал ключевым для их глобального роста. Поэтому они сосредоточены не на освоении, а на удержании своих позиций в Китае, тем более что соперничество между двумя странами выходит за рамки экономических отношений, пишет BV.