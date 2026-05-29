BV: чтобы потеснить США, Китай должен решить три проблемы

Сегодня США приходится иметь дело с «новым» Китаем, который может бросить Америке вызов на всех фронтах: промышленном, технологическом, дипломатическом и военном. Но чтобы окончательно потеснить США, Китай должен решить три вопроса, считает французское издание Boulevard Voltaire.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

До конца прошлого столетия китайская экономика была незначительной в мировом масштабе. Ее развитие десятилетиями опиралось на западные инвестиции и экспорт в США. Сегодня ситуация кардинально иная. Теперь крупные американские компании во многом зависят от китайского рынка, который стал ключевым для их глобального роста. Поэтому они сосредоточены не на освоении, а на удержании своих позиций в Китае, тем более что соперничество между двумя странами выходит за рамки экономических отношений, пишет BV.

Пекин же делает ставку не на конфронтацию, а на «стратегию истощения». В отличие от западных стран, чьи действия обусловлены краткосрочными политическими циклами, Китай действует без временных ограничений.

В результате Пекин может последовательно добиваться своих долгосрочных целей: масштабные инвестиции в мировую инфраструктуру по программе «Один пояс, один путь», укрепление позиций в странах Глобального Юга, технологическое лидерство и модернизация вооруженных сил. Кроме того, Китай доминирует на ключевых сырьевых рынках, включая редкие и стратегические металлы, редкоземельные элементы, а также контролирует глобальные цепочки поставок стали, меди, алюминия и никеля.

И все же у Китая, по мнению BV, есть три уязвимости: демографический спад, чрезмерная сырьевая зависимость и Тайвань.

Первая проблема связана с политикой ограничения рождаемости («одна семья — один ребенок»), которая проводилась в стране с начала 1970-х годов. По оценкам ООН, к 2100 году население Китая может сократиться до 800 млн человек с 1,41 млрд в 2025 года.

Что касается второй проблемы, то Китай производит и потребляет половину мирового угля и 10% газа, а также 16,4 млн баррелей нефти в день, из которых 80% импортируется, преимущественно с Ближнего Востока.

Усугубляет эту зависимость уязвимость логистических цепочек. Помимо Ормузского пролива, существует еще и «Малаккская дилемма», напоминает BV.

Она связана со стратегической уязвимостью в Малаккском проливе, который находится между индонезийским островом Суматра и Малайским полуостровом (западная Малайзия) и соединяет моря Индийского и Тихого океанов. Затопление всего двух-трех судов на мелководье в этом узком проходе может привести к полной остановке поставок нефти, что, в свою очередь, нанесет многомесячный ущерб всей китайской экономике.

Третья проблема — соседний остров, который играет ключевую роль в мировом производстве полупроводников. Какой путь решения этой проблемы предпочтет Китай, который до сих пор славился экономическим прагматизмом, неизвестно. Рискнет ли он решить этот вопрос с помощью силы, даже если это подорвет глобальные цепочки поставок полупроводников и дестабилизирует регион на годы? Вопрос остается без ответа.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше