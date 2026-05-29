Трамп объявил о снятии морской блокады США в Ормузском проливе

По его словам, застрявшие суда смогут начать процесс возвращения. Соответствующее заявление американский лидер сделал в контексте готовящегося мирного соглашения с Ираном.
«Иран завершит немедленное удаление и/или детонацию любых оставшихся мин, которых не будет много!). Корабли, застрявшие в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной военно-морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс “возвращения домой!”. Передайте привет вашим женам, мужьям, родителям и семьям от меня, вашего любимого Президента!» — написал Дональд Трамп в Truth Social.
По словам президента США, все подводные мины в проливе, если они имеются, будут уничтожены.
Он отметил, что многие из них уже ликвидированы путем детонации. Трамп также добавил, что Иран должен согласиться с невозможностью обладания ядерным оружием. Кроме того, Ормузский пролив, по его словам, должен быть немедленно открыт для беспрепятственного судоходства в обе стороны без взимания каких-либо пошлин.