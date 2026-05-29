Лукашенко ждет приезда в Минск доверенного лица Макрона в начале лета

Лукашенко сказал о просьбе Макрона прислать в Минск доверенное лицо.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая в Астане, рассказывая журналистам о нюансах недавнего телефонного разговора с президентом Франции Макроном, озвучил просьбу своего французского коллеги прислать в Минск доверенное лицо. Подробности сообщило БелТА.

Александр Лукашенко посетовал в беседе, что Макрон не приехал в Минск или в Москву после своего недавнего визита в Ереван, где обсуждался украинский конфликт. Также глава Беларуси отметил:

«Слушай, ну мы с тобой разговариваем — это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить?».

Потому, по словам Лукашенко, французский президент попросил принять в Минске его доверенное лицо. А после возвращения в Париж тот все изложит Макрону.

«Днями буквально — в понедельник-вторник (не помню) — этот человек будет здесь. Не хочу называть его фамилию», — отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что посланник французского президента — человек в теме, с ним предстоит серьезный разговор:

«И я ему выскажу детально все проблемы, которые существуют».

Кстати, Александр Лукашенко объяснил, почему назвал Эммануэлем Макрона аксакалом в политике ЕС и ее мотором.

Ранее президент Беларуси сказал, что ответил на вопрос Макрона о вступлении Беларуси в войну.

Кроме того Александр Лукашенко предупредил о развитии конфликтной ситуации в мире: «Не знаем, какой силы удар нанесет».

