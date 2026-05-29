Лукашенко ждет приезда в Минск доверенного лица Макрона в начале лета

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая в Астане, рассказывая журналистам о нюансах недавнего телефонного разговора с президентом Франции Макроном, озвучил просьбу своего французского коллеги прислать в Минск доверенное лицо. Подробности сообщило БелТА.
Александр Лукашенко посетовал в беседе, что Макрон не приехал в Минск или в Москву после своего недавнего визита в Ереван, где обсуждался украинский конфликт. Также глава Беларуси отметил:
«Слушай, ну мы с тобой разговариваем — это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить?».
Потому, по словам Лукашенко, французский президент попросил принять в Минске его доверенное лицо. А после возвращения в Париж тот все изложит Макрону.
«Днями буквально — в понедельник-вторник (не помню) — этот человек будет здесь. Не хочу называть его фамилию», — отметил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что посланник французского президента — человек в теме, с ним предстоит серьезный разговор:
«И я ему выскажу детально все проблемы, которые существуют».
