Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко предупредил, что Армения приобретает и теряет от выхода из ЕАЭС и вступления в ЕС

Лукашенко предупредил, что Армения потеряет от выхода из ЕАЭС и вступления в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 29 мая в Астане после заседания Высшего Евразийского экономического совета, прокомментировал взгляд членов ЕАЭС на позицию Армении, которая хочет в ЕАЭС оставаться, и к Евросоюзу присоединиться. Подробности сообщает БелТА.

По словам Александра Лукашенко, в Астане подписано заявление, касающееся Армении (тема этой страны обсуждалась в закрытом формате). И, говорит глава Беларуси, страны ЕАЭС не хотят, чтобы Армения выходила из Евразийского союза.

«Мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа», — раскрыл подробности глава белорусского государства и отметил, что члены ЕАЭС поддерживают желание руководства Армении провести референдум по этому вопросу.

В тоже время Александр Лукашенко напомнил: руководство Армении, и особенно народ Армении, должны понимать, что они приобретают, а что они теряют.

Глава Беларуси сказал: президент России Владимир Путин еще раз в деталях расскажет, что будет означать для Армении отказаться от Евразийского союза и вступить в Европейский союз.

Кроме того, Лукашенко добавил, что принятие в ЕС — процесс длительный, и это также стоит помнить армянскому народу, принимая важное решение. Он напомнил опыт Турции, которая стоит в очереди на вступление в ЕС уже порядка четверти века, и Украины, давно желающей попасть в ЕС.

Кстати, президент Беларуси ждет приезда в Минск доверенного лица Макрона в начале лета.

А еще Александр Лукашенко объяснил, почему назвал Эммануэля Макрона аксакалом в политике ЕС и ее мотором.

Ранее президент Беларуси сказал, что ответил на вопрос Макрона о вступлении Беларуси в войну.

Мы писали, что Александр Лукашенко предупредил о развитии конфликтной ситуации в мире: «Не знаем, какой силы удар нанесет».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше