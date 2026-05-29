Лукашенко предупредил, что Армения приобретает и теряет от выхода из ЕАЭС и вступления в ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 29 мая в Астане после заседания Высшего Евразийского экономического совета, прокомментировал взгляд членов ЕАЭС на позицию Армении, которая хочет в ЕАЭС оставаться, и к Евросоюзу присоединиться. Подробности сообщает БелТА.
По словам Александра Лукашенко, в Астане подписано заявление, касающееся Армении (тема этой страны обсуждалась в закрытом формате). И, говорит глава Беларуси, страны ЕАЭС не хотят, чтобы Армения выходила из Евразийского союза.
«Мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа», — раскрыл подробности глава белорусского государства и отметил, что члены ЕАЭС поддерживают желание руководства Армении провести референдум по этому вопросу.
В тоже время Александр Лукашенко напомнил: руководство Армении, и особенно народ Армении, должны понимать, что они приобретают, а что они теряют.
Глава Беларуси сказал: президент России Владимир Путин еще раз в деталях расскажет, что будет означать для Армении отказаться от Евразийского союза и вступить в Европейский союз.
Кроме того, Лукашенко добавил, что принятие в ЕС — процесс длительный, и это также стоит помнить армянскому народу, принимая важное решение. Он напомнил опыт Турции, которая стоит в очереди на вступление в ЕС уже порядка четверти века, и Украины, давно желающей попасть в ЕС.
