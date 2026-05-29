Путин: выход Армении из ЕАЭС свернет интеграционную работу с Россией

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-подхода по итогам государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.
«Мы вынуждены будем где-то, не где-то, а по большому счету практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающейся интеграционных процессов, свернуть (при выходе Армении из ЕАЭС — ред.)», — сказал Путин.
В случае выхода из Евразийского экономического союза Армения утратит доступ к соглашениям о свободной торговле, принятым в рамках объединения. Кроме того, республика столкнется с увеличением тарифов на железнодорожные перевозки и ужесточением требований к национальным автоперевозчикам.
Как продолжил Владимир Путин, по оценкам различных экспертов, рост цен на энергоносители приведет к снижению валового внутреннего продукта (ВВП) Армении не менее чем на 14%. В отношении граждан Армении в случае выхода страны из ЕАЭС будут применяться те же правила, что и для других иностранных мигрантов.
Как уточняется, для осуществления трудовой деятельности им потребуется оформление патентов, а для получения доступа к полису обязательного медицинского страхования (ОМС) необходимо будет прожить на территории России не менее пяти лет.