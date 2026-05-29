Лукашенко оценил возвращение к экспорту калийных удобрений через Литву

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая в Астане, отвечая на вопросы журналистов по поводу его недавнего телефонного разговора с президентом Франции Макроном, сказал, что тема экспорта белорусских калийных удобрений также была затронута. БелТА сообщает нюансы телефонного разговора лидеров Беларуси и Франции.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь уже переориентировала поставки удобрений и в целом не испытывает в этом отношении каких-либо трудностей.
«Рынки уже перенастроены, переориентированы. Конечно, было бы неплохо, если бы, как раньше, мы в Литве там под боком у себя грузили этот калий. Это была бы еще большая маржинальность. Ну, не получается, не хотят они идти нам навстречу — в России грузим», — подчеркнул Александр Лукашенко.
По словам президента Беларуси, сегодня калий в цене подскочил, все объемы законтрактованы, и у Беларуси нет ни одной свободной тонны минеральных удобрений. Речь идет не только о калийных удобрениях, но и о фосфорных, азотных.
«Они все уже под контрактами и по хорошей цене», — сказал президент.
А еще президент Беларуси ждет приезда в Минск доверенного лица Макрона в начале лета.
