Лукашенко оценил возвращение к экспорту калийных удобрений через Литву

Лукашенко сказал, ждет ли Беларусь возвращения экспорта калия через Литву.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 мая в Астане, отвечая на вопросы журналистов по поводу его недавнего телефонного разговора с президентом Франции Макроном, сказал, что тема экспорта белорусских калийных удобрений также была затронута. БелТА сообщает нюансы телефонного разговора лидеров Беларуси и Франции.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь уже переориентировала поставки удобрений и в целом не испытывает в этом отношении каких-либо трудностей.

«Рынки уже перенастроены, переориентированы. Конечно, было бы неплохо, если бы, как раньше, мы в Литве там под боком у себя грузили этот калий. Это была бы еще большая маржинальность. Ну, не получается, не хотят они идти нам навстречу — в России грузим», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, сегодня калий в цене подскочил, все объемы законтрактованы, и у Беларуси нет ни одной свободной тонны минеральных удобрений. Речь идет не только о калийных удобрениях, но и о фосфорных, азотных.

«Они все уже под контрактами и по хорошей цене», — сказал президент.

Кстати, Александр Лукашенко предупредил, что Армения приобретает и теряет от выхода из ЕАЭС и вступления в ЕС.

А еще президент Беларуси ждет приезда в Минск доверенного лица Макрона в начале лета.

Мы писали, что маркетплейсы продают белорусам выдуманные искусственным интеллектом ягоды — как не попасться: «Подобных ягод нет в природе».

