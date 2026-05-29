Суд в США заблокировал создание фонда на $1,8 млрд для защиты сторонников Трампа

Федеральный суд США по Восточному округу Виргинии временно заблокировал создание администрацией президента США Дональда Трампа фонда на $1,8 млрд для выплаты компенсаций его сторонникам, сообщили Reuters и NBC News. Какие-либо шаги по созданию фонда нельзя будет предпринимать, пока суд рассматривает это дело по существу. Как заявил судья, это сделано, чтобы гарантировать, что государственные средства не будут израсходованы, пока суд не примет решения о правомерности создания такого фонда.