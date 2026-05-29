Путин: Граждан Армении при выходе из ЕАЭС ждут обычные правила для мигрантов

Президент РФ Владимир Путин разъяснил, что ждёт граждан Армении в России в случае выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, к ним начнут применять стандартные миграционные правила, как ко всем приезжим из СНГ.

Источник: Life.ru

Так, для трудоустройства потребуется оформлять платные патенты. Получить доступ к обязательному медицинскому страхованию можно будет только после того, как человек проживёт в РФ не менее пяти лет. И подобных ограничений наберётся немало.

«Что это значит? Это значит, что нужно для работы в России будет покупать патенты. Это значит — для того, чтобы получить доступ к ОМС, нужно будет прожить [в РФ] не меньше пяти лет. И так далее, и так далее — там очень много требований», — ответил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что выход из Евразийского экономического союза обернётся для Армении потерей всех торговых преференций и резким скачком цен на энергоносители. Президент дал понять, что как только Ереван перестанет быть частью союза, Москва немедленно прекратит его участие в соглашениях о свободной торговле. Кроме того, будет пересмотрена стоимость поставок газа и других ресурсов.

