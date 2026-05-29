Путин высказался о возможности переговоров между РФ и Украиной

Россия готова к переговорам по мирному урегулированию украинского кризиса и не отказывается от них. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что мирное урегулирование конфликта на Украине является предпочтительным для Москвы. Также пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, когда Россия перейдет от риторики к действиям в связи с предупреждениями МИД РФ. По его словам, это будет зависеть от развития событий.
Ранее Владимир Путин рассказал, как продвигается переговорный процесс по Украине. Глава государства подчеркнул, что реализуется все, чтобы сломать достигнутые договоренности в переговорном треке. Не знают, что еще сделать, чтобы разрушить вот этот мирный процесс с попыткой урегулирования дипломатическими средствами, добавил президент РФ.