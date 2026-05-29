Путин назвал западные СМИ «средствами массового одурачивания» из-за Старобельска

Напомним, в ночь на 22 мая под удар в Старобельске (ЛНР) попали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа, в результате чего погиб 21 человек, ещё десятки получили ранения. Здание общежития обрушилось с пятого по второй этаж, разбор завалов продолжался несколько дней. В Москве официально квалифицировали инцидент как теракт, подчеркнув, что использованные беспилотники имеют западное происхождение, а страны НАТО оказывали содействие в атаке. В МИД РФ заявили, что чаша терпения российского руководства переполнена. СК возбудил уголовное дело. В ООН призвали провести оперативное и независимое расследование после сообщений об ударе ВСУ по Старобельску в ЛНР.